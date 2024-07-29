迎接AI浪潮 龍華科大投逾3億打造電子領域實作基地

龍華科技大學迎接AI時代浪潮，近年陸續投入逾3億元經費，致力打造成為亞洲培育電子領域實作人才最佳大學，不僅能深化產學研發成果，協助產業升級，學子經過學校各類實作基地的扎實訓練，更能大幅提升其職場競爭力，畢業即就業，有效解決學用落差，共創三贏。

龍華科大校長葛自祥表示，該校今年持續霸榜天下Cheers、遠見「2024年企業最愛大學生調查」私立科大第一名；同時第七度入選Cheers 2024年大學辦學績效成長調查Top 20，蟬聯全國大學第二名，展現卓越的辦學實力。

校方表示，龍華科大近年接連獲得教育部3項億元級計畫，建置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」產業菁英訓練示範基地、「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」。

透過實作基地及場域建立的實務技術與研發量能，整合電子產品開發、電路設計、布局、產品製作、元件貼裝、產品檢測、電性測試及產品驗證等各階段製程，滿足產業少量多樣的彈性需求，提供廠商從設計、開發、製造到量測的一體化服務。

校方表示，因應生成式AI狂潮，龍華科大半導體工程系目前擁有半導體元件製程中心、半導體材料分析研究中心，以及功率半導體封裝測試類產業環境工廠等三大半導體教育訓練基地與中心，培育學生具備半導體產業中游製程與下游封測專業知識與技能。

葛自祥指出，該校因實作基地完備，吸引泰國高等教育第一學府朱拉隆功大學合作，攜手推動雙聯半導體學士學位學程，上學期已有近20名朱拉隆功大學交換生在半導體系就讀，今年暑期學校也與台灣科技大學合作，共同開設國際半導體暑期夏令營。

「由於有特色的優質科大受到產業重視，對學子來說具有最佳吸引力，因為未來就業選擇機會也相對更多。」葛自祥說，龍華科大課程接地氣、實習機會多，畢業生普獲企業青睞，實習時薪資即高於勞動部公布大學畢業生月薪。