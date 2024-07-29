快訊

台股開高走低…漲45點收22,164點 台積電上揚20元收944元

大學分科測驗成績公布！分發入學名額較去年少5千人 3科25級分可填志願

唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光

迎接AI浪潮 龍華科大投逾3億打造電子領域實作基地

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
龍華科大投入逾3億，盼成為亞洲培育電子領域實作人才最佳大學。圖／校方提供
龍華科大投入逾3億，盼成為亞洲培育電子領域實作人才最佳大學。圖／校方提供

龍華科技大學迎接AI時代浪潮，近年陸續投入逾3億元經費，致力打造成為亞洲培育電子領域實作人才最佳大學，不僅能深化產學研發成果，協助產業升級，學子經過學校各類實作基地的扎實訓練，更能大幅提升其職場競爭力，畢業即就業，有效解決學用落差，共創三贏。

龍華科大校長葛自祥表示，該校今年持續霸榜天下Cheers、遠見「2024年企業最愛大學生調查」私立科大第一名；同時第七度入選Cheers 2024年大學辦學績效成長調查Top 20，蟬聯全國大學第二名，展現卓越的辦學實力。

校方表示，龍華科大近年接連獲得教育部3項億元級計畫，建置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」產業菁英訓練示範基地、「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」。

透過實作基地及場域建立的實務技術與研發量能，整合電子產品開發、電路設計、布局、產品製作、元件貼裝、產品檢測、電性測試及產品驗證等各階段製程，滿足產業少量多樣的彈性需求，提供廠商從設計、開發、製造到量測的一體化服務。

校方表示，因應生成式AI狂潮，龍華科大半導體工程系目前擁有半導體元件製程中心、半導體材料分析研究中心，以及功率半導體封裝測試類產業環境工廠等三大半導體教育訓練基地與中心，培育學生具備半導體產業中游製程與下游封測專業知識與技能。

葛自祥指出，該校因實作基地完備，吸引泰國高等教育第一學府朱拉隆功大學合作，攜手推動雙聯半導體學士學位學程，上學期已有近20名朱拉隆功大學交換生在半導體系就讀，今年暑期學校也與台灣科技大學合作，共同開設國際半導體暑期夏令營。

「由於有特色的優質科大受到產業重視，對學子來說具有最佳吸引力，因為未來就業選擇機會也相對更多。」葛自祥說，龍華科大課程接地氣、實習機會多，畢業生普獲企業青睞，實習時薪資即高於勞動部公布大學畢業生月薪。

葛自祥說，龍華科大致力培育PCB、5G、半導體及高速傳輸介面等產業專業人才，提升電子產業發展與人才培育的厚實能量，產學合作企業涵蓋台積電、鴻海、仁寶、英業達、穩得、嘉聯益、佳邦、欣興、耀華、德微、矽格、Garmin等產業指標型企業，期能與合作企業打造培育5+2關鍵電子產業人才重鎮，加速推動科技創新，目標願景在3年內成為全亞洲地區培育電子領域實作人才最佳大學，提升台灣國際競爭力。

龍華科大投入逾3億，盼成為亞洲培育電子領域實作人才最佳大學。圖／校方提供
龍華科大投入逾3億，盼成為亞洲培育電子領域實作人才最佳大學。圖／校方提供

半導體 龍華科大

延伸閱讀

大學分發入學名額較去年少5000人 3科25級分可填志願

搶救高雄工廠大火 消防出動機器人和空拍機2小時滅火

大學分科測驗成績公布 數甲、化學5標近3年新高

寧德時代：下半年排產和訂單飽滿 產能利用率預計進一步提升

相關新聞

迎接AI浪潮 龍華科大投逾3億打造電子領域實作基地

龍華科技大學迎接AI時代浪潮，近年陸續投入逾3億元經費，致力打造成為亞洲培育電子領域實作人才最佳大學，不僅能深化產學研發...

私立大學生師比常處臨界點 為何科系滿招仍不聘專任師

生師比常被拿來當大學排名競爭指標，但根據統計，數間老牌大學商業管理學門、法律學門、人文學門生師比均逾40。近年不少私立大學科系生師比處在「臨界點」，只要1、2位教授離職，就容易超出警戒線。而生師比未達標準招生名額被扣減可是大事，如今已有學校預先留個緩衝，不過，有些私校就算滿招也不聘專任師。...

AI時代語文系逆轉契機 逢甲大學語文學系Al學好學滿

少子化和工程類畢業生就業優勢雙重夾擊下，近年語文類學系成招生重災區。逢甲大學指出，人文社會學院將擁抱AI浪潮，今年9月起...

台大推微積分等3門數理預備課程 修畢可得證書+學分

本學年度最後一個升大學大型管道「分發入學」預計於8月中旬放榜，國立台灣大學於今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫 （N...

跟風還是真有用處？人文社科學院也瘋AI 學者分兩派有異音

因應人工智慧時代來臨，AI熱潮吹進大學人文社科學院，國立台灣大學文學院表示，下學年將加碼開設兩門AI專屬課程。但本報了解...

人文社科學院開AI課 學者看法兩極

ＡＩ熱潮近期吹進大學人文社科學院，台大文學院下學年將加碼開設兩門ＡＩ專屬課程，元智大學也將推出全新的人文社會學院必修課數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。