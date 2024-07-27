人文社科學院開AI課 學者看法兩極

ＡＩ熱潮近期吹進大學人文社科學院，台大文學院下學年將加碼開設兩門ＡＩ專屬課程，元智大學也將推出全新的人文社會學院必修課數位人文應用，不過對於這股ＡＩ人文熱，文學院教授反應不一，有教授認為，ＡＩ應用預計將愈來愈簡單，大學應加強精緻化的人文學科教育；但也有教授樂見「人文學科願直球面對」。

一一三學年即將到來，台大文學院指出，將邀中央大學資工系教授蔡宗翰，開設三學分的ＡＩ與數位人文研究專題，探討ＡＩ應用於解決人文問題，語言所教授謝舒凱則開設三學分的生成式ＡＩ人文導論課程，強調人文領域應用。

台大文學院表示，人文教育的新課題是如何利用ＡＩ及與之合作，文學院也將ＡＩ視為文明參與者，希望透過協作進行跨歷史、跨文明的宏觀思想實驗。

元智大學也將數位人文應用課程。院長劉宜君說，規畫第一學期認識生成式ＡＩ原理，如機器學習、大型語言模型等，第二學期課程以ＡＩ應用結合各系專業。

但一名台大文學院教授私下表示，相信未來ＡＩ應用將愈趨簡單，變成能簡易入門，如同當年也無需特別開設課程學習使用google瀏覽器或word，不盡然認同ＡＩ應用需特別開設課程。

該名教授認為，ＡＩ是工具，但要知道給予精確的指令，大學現階段反而應加強精緻化的人文學科培育，如深度思考、創意。否則屆時人人會用，卻不一定可以生成精緻的內容或創意。

台師大國文系教授鍾宗憲則認為，未來的人文人才不再需單純博學背誦，而是能精準下達多層次指令，透過操作ＡＩ達成目標，可喜人文學科直球面對。