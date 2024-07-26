快訊

多空拉鋸！美股道瓊早盤漲逾500點 台積電ADR漲逾2％又翻黑

跟風還是真有用處？人文社科學院也瘋AI 學者分兩派有異音

凱米颱風重創高雄淹大水…不見身影遭罵翻 黃捷道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟風還是真有用處？人文社科學院也瘋AI 學者分兩派有異音

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
因應人工智慧時代來臨，AI熱潮吹進大學人文社科學院。記者林澔一／攝影
因應人工智慧時代來臨，AI熱潮吹進大學人文社科學院。記者林澔一／攝影

因應人工智慧時代來臨，AI熱潮吹進大學人文社科學院，國立台灣大學文學院表示，下學年將加碼開設兩門AI專屬課程。但本報了解，文學院內部也有異音，有教授表示，AI應用預計將愈來愈簡單，大學此時反而應加強精緻化的人文學科教育。

一一三學年即將到來，台大文學院指出，將邀請中央大學資工系教授蔡宗翰，開設三學分的AI與數位人文研究專題，旨在探討AI技術應用於解決人文問題；再者，也由台大語言所所長謝舒凱開設三學分生成式AI人文導論課程，強調人文領域應用。

台大文學院表示，人文教育的新課題是如何利用AI以及與此合作，文學院也將AI視為文明的參與者，希望透過協作進行跨歷史、跨文明的宏觀思想實驗。

元智大學也將推出全新的人文社會學院必修課數位人文應用，院長劉宜君談到，規劃第一學期認識生成式AI原理，如機器學習、大型語言模型等；第二學期課程以AI應用結合各系專業。

但本報也了解，近期學院推動AI學習但內部也有異音，一名台大文學院教授私下表示，相信未來AI應用將愈趨簡單，變成能簡易入門的應用，如同當年也無需特別開設課程學習使用Google瀏覽器或使用word，不盡然認同AI應用需特別開設課程。

該名教授認為，大學現階段反而應加強精緻化的人文學科培育，如深度思考、創意。屆時人人都能使用AI，但要知道給予精確的指令、如何prompt，否則是工具人人會用卻難以生成精緻的內容或展現創意。

台師大國文系教授鍾宗憲則談到，到不必認為科技會腐蝕人文教育，AI時代如同個人可以隨身攜帶一位助理、一位老師，未來的人文人才不再需要單純的博學強記、背誦，而是能精準下達多層次的指令，透過操作AI達成目標，「倒是可喜人文學科願直球面對。」

AI 台大 語言

延伸閱讀

推人文結合AI 元智大學人社院必修「數位人文應用」

回應人文教育新課題 台大文學院新學年再開2門AI課程

今年首度開放！台大生成式AI課破1000人搶修 近200學生來自文學院

陽明交大、元智「認證」！語感好、語言能力佳有利AI應用 人文學科不孤單

相關新聞

跟風還是真有用處？人文社科學院也瘋AI 學者分兩派有異音

因應人工智慧時代來臨，AI熱潮吹進大學人文社科學院，國立台灣大學文學院表示，下學年將加碼開設兩門AI專屬課程。但本報了解...

銘傳攜手日本產能大學 學歷＋接軌職場一次到位

銘傳大學與日本產業能率大學經營管理行銷學系合作，推出兩年雙聯學制課程，讓學生學習日式管理、行銷技巧。完成學業後可同時獲得...

大學生與偏鄉學童當數位學伴 花蓮地震後也維持

教育部媒合大學生與偏鄉中小學生當「數位學伴」，拓展多元學習視野。東華大學4月受到地震災損，學生被迫暫時離開校園，仍透過在...

推人文結合AI 元智大學人社院必修「數位人文應用」

因應人工智慧 （AI） 時代來臨，近期數間公私立大專校院人文社科學院多嘗試將課程融入AI。元智大學表示，人文社會學院培育...

高教工會批教育部為大漢開綠燈 校方：僅審查停辦計畫

私立大漢技術學院今年2月宣布停招，教育部今天召開私立學校諮詢會，討論學校停辦計畫，初步同意停辦，卻遭台灣高等教育產業工會...

博愛校區成BioICT中心 陽明交大新成立工程生物科學院

為加強台灣在生醫資訊領導地位，陽明交大改造新竹博愛校區成為「生醫資通訊」BioICT中心，新成立的工程生物科學學院將於今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。