跟風還是真有用處？人文社科學院也瘋AI 學者分兩派有異音

因應人工智慧時代來臨，AI熱潮吹進大學人文社科學院，國立台灣大學文學院表示，下學年將加碼開設兩門AI專屬課程。但本報了解，文學院內部也有異音，有教授表示，AI應用預計將愈來愈簡單，大學此時反而應加強精緻化的人文學科教育。

一一三學年即將到來，台大文學院指出，將邀請中央大學資工系教授蔡宗翰，開設三學分的AI與數位人文研究專題，旨在探討AI技術應用於解決人文問題；再者，也由台大語言所所長謝舒凱開設三學分生成式AI人文導論課程，強調人文領域應用。

台大文學院表示，人文教育的新課題是如何利用AI以及與此合作，文學院也將AI視為文明的參與者，希望透過協作進行跨歷史、跨文明的宏觀思想實驗。

元智大學也將推出全新的人文社會學院必修課數位人文應用，院長劉宜君談到，規劃第一學期認識生成式AI原理，如機器學習、大型語言模型等；第二學期課程以AI應用結合各系專業。

但本報也了解，近期學院推動AI學習但內部也有異音，一名台大文學院教授私下表示，相信未來AI應用將愈趨簡單，變成能簡易入門的應用，如同當年也無需特別開設課程學習使用Google瀏覽器或使用word，不盡然認同AI應用需特別開設課程。

該名教授認為，大學現階段反而應加強精緻化的人文學科培育，如深度思考、創意。屆時人人都能使用AI，但要知道給予精確的指令、如何prompt，否則是工具人人會用卻難以生成精緻的內容或展現創意。

台師大國文系教授鍾宗憲則談到，到不必認為科技會腐蝕人文教育，AI時代如同個人可以隨身攜帶一位助理、一位老師，未來的人文人才不再需要單純的博學強記、背誦，而是能精準下達多層次的指令，透過操作AI達成目標，「倒是可喜人文學科願直球面對。」