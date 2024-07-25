推人文結合AI 元智大學人社院必修「數位人文應用」

因應人工智慧 （AI） 時代來臨，近期數間公私立大專校院人文社科學院多嘗試將課程融入AI。元智大學表示，人文社會學院培育學生具備運算思維及運用生成式AI的關鍵能力，推出全新必修課程「數位人文應用」，橫跨大一上下學期，涵蓋生成式AI基礎知識以及各系專業應用。

元智大學人社院院長劉宜君表示，元智大學2016起推行「新雙語程式課程」，各系均需修相關程式課程，人文社會學院原本應外、中語、人社英專學生修讀Excel-VBA、社政系修讀統計程式R、藝設系為設計者與藝術家開發之Arduino開源控制系統。

劉宜君指出，因應生成式ＡＩ功能日益強大，數位工具提供人文社會工作者強大資源，自113學年度起，人文社會學院將程式語言課程改為數位人文應用課程，培養學生運算思維及使用生成式AI的關鍵能力，並應用到各系相關專業中。

劉宜君說，課程均由系上專任教師擔任，授課教師利用暑假共同備課討論後，規劃第一學期認識生成式AI背後原理，包括機器學習、大型語言模型等，學生理解後進行應用活動，並將共同舉辦無厘頭AI提詞海報大賽（Nonsense AI Prompt Poster Contest），學生理解生成式AI原理後，嘗試輸入人類語言指令製作海報，由最能凸顯AI有限能力的荒謬有趣海報獲勝。

劉宜君指出，由於每系開課時間相同，小組成員將由人社院內各系組成，共同以提示詞創作多語言海報，藉由競賽過程深化對生成式AI的理解與應用。

元智大學指出，第二學期課程內容會以AI應用於各系專業為主，應用外語學系聚焦英日語學習、中國語文學系創作文本、社會暨政策科學學系大數據分析社會各面向、藝術與設計學系圖形藝術創作、人社院英語專班則是人機互動溝通，並在兩學期課程結束前，輔導學生具備微軟Office能力並通過正式認證。