大學生與偏鄉學童當數位學伴 花蓮地震後也維持

教育部媒合大學生與偏鄉中小學生當「數位學伴」，拓展多元學習視野。東華大學4月受到地震災損，學生被迫暫時離開校園，仍透過在家連線等方式，與偏鄉學童連線教學。

教育部今天發布新聞稿，民國113年度共計補助22所大學、123所國民中小學及數位機會中心，透過網路資源的即時服務，讓大小學伴線上交流，也舉辦實體相見歡活動，拓展學生的多元學習視野。

東華大學數位學伴計畫主持人劉明洲提到，今年4月花蓮受到地震影響，東華校園多處災損，多數學生依據學校公告，必須返鄉遠距學習。團隊為確保災後計畫執行順利，一一安排上課定點與方式，強化參與的「大學伴」在家教學的穩定和自律，避免影響線上教學品質。

協同主持人林玟秀分享，在家連線期間，「大學伴」更期盼實體的相見歡活動。他們透過線上會議模式，積極討論籌備活動內容，運用合作的中小學校園環境，規劃不同的科學手作，讓「小學伴」動手學習。

除了東華，各地參與計畫的大學，也陸續舉辦相見歡活動。台灣師範大學帶領小學伴參訪國史館、總統府，了解台灣歷史發展的進程；靜宜大學導入聯合國永續發展目標（SDGs）議題，並結合在地資源，鼓勵學生親近自然生態，提升環境保護意識。

教育部資訊及科技教育司長吳穎沺表示，數位學伴持續導入數位平台資源，拓展大小學伴學習體驗。相見歡活動的凝聚，是線上學習延伸的「特別際遇」，也能透過實體活動，更進一步提升小學伴的數位學習興趣。