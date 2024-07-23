送愛到離島 北醫大楓杏服務隊辦醫學營登場

台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，今天在澎湖縣5校，舉辦全縣高中國小生物醫學研習營、國小醫學體驗營，將專業的師資及實驗器材等帶來澎湖，讓學員學習醫學相關知識。

台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，今天舉辦醫學體驗營與生物醫學研習營活動，為期3天，縣內的馬公高中、中正國小、馬公市馬公國小，湖西鄉湖西國小、西溪國小等5所中小學，參加人數規模比往年盛大。

醫學營除了結合衛教知識設計的遊戲、課程外，更配合澎湖縣政府衛生局希望宣導的主題，如了解失智症患者、眼睛保健等，將相關的衛教知識融入於課程和活動中，寓教於樂。同時也邀請多名北醫教授來授課、調整課程難易度讓學員容易吸收，也帶來各種實驗加深印象。

馬公市長黃健忠也專程至中小學體驗營，勉勵293名學員把握珍貴的機會學習新知，同時也感謝北醫楓杏團隊不畏舟車勞頓，長年持續致力於推廣醫學知識。

除了舉辦醫學營之外，北醫楓杏長期在澎湖服務，這次也是他們第14年前往澎湖舉行巡迴義診、家庭訪視及醫學體驗營活動。他們一直致力於將醫學教育和醫療資源帶到澎湖，並傳遞正確的衛教知識。

今年的巡迴醫療義診活動將於7月26日至7月29日以及8月2日至8月5日舉行，計劃在2里、32個村落進行義診和家庭訪視活動。今年的服務不僅延續過去的地區，更整合各界資源，致力於提供更完整的服務體驗。