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文大攜大成長城推就業學程 提供實習、就業優先權

中央社／ 台北23日電

中國文化大學與食品業大成長城企業簽訂就業學程合作協議，將共同設計課程，並提供實習機會，完成學程的學生將獲得大成企業的就業優先考慮權。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學致力強化就業競爭與職涯發展，提供學生無縫接軌職場；為加強學術界與產業界的聯繫，文化大學今天與大成長城企業簽訂就業學程合作協議，希望培養學生的職場實戰能力。

根據協議內容，大成長城企業將為文化大學動物科學系的學生提供實習機會，讓學生能獲得實際的工作經驗，提升職業技能和實踐能力；雙方也將共同設計並更新課程內容，確保學生能學習到最前沿的知識和技術，以滿足行業需求。

雙方也會通過定期的學術交流活動，促進在科研領域的合作，提升整體科研水平，為社會培養更多優秀專業人才，完成學程的學生將獲得大成企業的就業優先考慮權。

中國文化大學副校長王淑音提到，目前已有17名動科系學生參與計畫，未來大成集團旗下企業將與學校各系所進行多元合作，擴大實習機會，培養學生的職場實戰能力；透過雙方合作，為文大動科系學生開啟嶄新的發展道路，也為大成長城企業培育專業人才，實現雙贏局面。

文化大學 職場

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