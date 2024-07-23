博愛校區成BioICT中心 陽明交大新成立工程生物科學院

為加強台灣在生醫資訊領導地位，陽明交大改造新竹博愛校區成為「生醫資通訊」BioICT中心，新成立的工程生物科學學院將於今年8月正式揭牌，學院下設1系2所3學程，未來將致力於生物醫學與前沿AI技術和半導體整合，也呼應輝達執行長黃仁勳，把生命科學工程化視為未來趨勢的觀點。

陽明交大指出，位於新竹市東區的博愛校區，不僅是陽明交大最早的校地，也研發出全台第一枚積體電路，堪稱是台灣半導體的發源地。如今隨著博愛校區風華再現計畫，校方將重新活化這塊土地，讓原本的半導體發源地，轉型為台灣工程生物與智慧醫療的重鎮。

工程生物科學院院長楊進木指出，工程生物學是綜合生物、醫學和諸多工程的科學，透過量化、模組化、系統化等工程法來瞭解、預防和治療疾病，亦可開發建構新農業、生質能源和循環經濟所需技術等多元產業所需之基石。

為布局生命科學工程化，生物科技學系系主任趙瑞益說明，大學部除既有的生物科技組外，三年前率先招收工程與計算生物科學組，以因應生技產業所面臨巨量資料的分析與數據建模、人工智慧、分子功能設計等計算科學挑戰，培養在工程科學、數理邏輯分析與資訊計算新一代人才培育。

工程生物科學學院下設1系2所3學程，目前已有研發團隊獲得國科會晶創計畫補助，將結合生物醫學、生成式AI與半導體研發可以快速檢測敗血症與腦中風的智能晶片。亦有團隊投入在微生物減碳及固碳的永續與淨零應用。