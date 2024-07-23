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台大辦情深故鄉特展 60年台灣老照片遇莎翁古籍

中央社／ 台北23日電

台大舉辦情深故鄉特展，展出薛培德牧師於1960年代拍攝的台灣老照片，記錄下當時台灣人民的生活情況；另外也展出1802年英國印製的威廉·莎士比亞劇作古籍原件，呈現西方文明面貌。

台灣大學今天發布新聞稿指出，台大EMBA校友會、台大E勢泮校友會、台北市台大校友會、台大圖書館與徐宗懋圖文館共同舉辦「情深故鄉台灣容顏影像-暨莎士比亞劇作西洋古籍特展」，即日起至8月26日在台大校總區圖書館1樓展出。

徐宗懋擁有20年的新聞工作經歷，並於2000年成立文史工作室「徐宗懋圖文館」，積極耕耘世界近代歷史影像，收藏大量珍貴的歷史影像原件，並加以整理、編輯，出版歷史影像書籍，以及舉辦相關展覽。

本次特展特別展出薛培德牧師於1960年拍攝的台灣老照片，薛培德牧師被派駐台灣2年，協助分發美國民間對台捐贈物資期間，用相機記錄下當時的社會景況；本次展覽也展出1802年英國印製的威廉·莎士比亞劇作古籍原件，以及19世紀法國巴黎時尚版畫、文藝復興裝飾圖像和各種書籍的版畫，展現西方文明的具體面貌。

台大副校長丁詩同表示，徐宗懋對歷史文化的理解、對影像出版的投入，令人感佩，本次展覽不僅有在地歷史照片紀錄，也有西方文學的珍貴古籍，老照片串起世代記憶，莎士比亞等珍貴古籍則讓大家與國際接軌，能有更多反思。

台大 莎士比亞

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