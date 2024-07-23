清大「進軍高雄」三部曲曝光 公民團體27日北上表達訴求

教育部上月審議通過清華大學高雄校區設置計畫，清大昨晚在高雄辦校友聯誼宣布好消息，市長陳其邁也率團隊到場祝賀，希望未來市府可與清大「永浴愛河」。校方透露，今年10月起針對業界開設四門學分班，10年後將有百位教授與千位研究生在高雄學習與研發。

清大高雄校區預定落腳左營蓮池潭舊左營國中校地，希望搶救綠地的蓮池潭守護聯盟堅持理念，預計7月29日前往清大校門口舉辦「守護蓮池潭百年文化景觀」記者會，並前往新竹清大校園及百年新竹公園一日遊。

清大昨晚在萬豪酒店舉辦「高雄校區計畫通過暨校友聯誼會」，校友總會理事長蔡進步、南部校友會現任會長王智立，以及高雄醫學大學董事長陳建志、校長余明隆，以及高雄大學校長陳啟仁等人慶祝。

陳其邁指出，感謝教育部6月通過清華大學、陽明交通大學高雄校區設置計畫，近年高雄高科技產業發展迅速，衍生出大量人才需求，頂尖大學的加入勢在必行；以後清華的事就是高雄的事，團隊都將全力以赴，「我們與清華可說是一拍即合，未來也希望永浴愛河！」

清大校長高為元表示，清華大學高雄分部將為提前培育南部高階科技、管理及政策制定人才努力，感謝高雄市政府行政團隊超高效率及校友大力支持，也感謝清華教師及行政人員全力投入，「讓我們一同慶賀清華史上重要的一刻」。

副校長戴念華說明，進軍高雄將分為三部曲，第一步就是今年10月將針對業界開設4門學分班，分別是智慧製造與數位決策（副校長簡禎富）、氣候金融與創新低碳策略（科法所教授范建得）、人工智慧簡介與實作（電機系主任劉靖家）。IC封裝基礎與測試實務（動機系教授李昌駿）。

戴念華說，第二部曲自114學年開始，將開設5門碩士學位學程，如晶片設計、永續淨零等；第三部曲自118學年啟動，新建築都完工，也設置完成濕式實驗室，就可以開設半導體元件、材料、製程等學位課程。他預估，10年後將有百位教授與千位研究生在高雄學習與研發。