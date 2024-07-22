世新大學自費拍戀綜 韓國模式培育影音人才

台灣影視音內容產業蓬勃發展，世新大學將於113學年度投資自製戀愛實境秀和綜藝節目，引進校友資源，並帶入韓國節目作業模式，希望共同開創產學合作課程製作節目的新模範。

世新大學今天發布新聞稿指出，因應產業發展趨勢及人才供需脈動，為培養優秀的影視音產業產製人才，世新今天與2檔節目代表簽約，希望進一步增強世新學生的實作經驗與就業競爭力，以滿足台灣文化內容產業的關鍵人力需求。

世新大學校長陳清河表示，電視產業鏈跨足創作生產、發行行銷、播送平台等，所需人才類型相當複雜，校方於113新學年度投資自製不同類型的綜藝節目與實境秀，結合多門理論與實作結合的跨領域專業課程，成果將於商業電視台上架播出，各項創舉就是希望提升學生的即戰力，為台灣培育擁有國際水準的節目製作專業人才。

戀愛綜藝是時下最熱門的實境秀類型之一，世新大學將籌拍「戀愛，重修中」實境秀，由世新大學社會心理系校友吳美鈴領軍製作。吳美鈴多年來深耕真人實境秀領域，製作足跡遍布韓國、台灣與中國，曾以幫助藝人圓夢的實境節目「背包踐客」入圍金鐘獎。

吳美鈴提到，節目將結合廣電系課程「實境節目攝製實務」、公廣系課程「節目行銷實作」、社心系課程「團體動力學」與「愛情社會心理學」，師生共同投入參與拍攝製作、選角分析、心理知識與社群行銷，盼帶入過往在韓國實境節目的作業模式，幫助學弟妹在校接軌國際製作的經驗。

另一檔籌拍的節目「戲戲品味」為大型棚內綜藝節目，由資深製作人、世新大學廣播電視電影系校友張德偉，攜手資深節目統籌李聖聰等業界編導製作群與世新廣電系師生合作，結合「綜藝節目企劃與寫作」、「影棚節目實作」等課程的師生進行觀摩實作，並於LED環幕智能攝影棚與校內各式專業攝影棚進行錄製。

張德偉指出，「戲戲品味」是戲劇才藝選秀PK節目，參賽者不僅要展示個人演技，還要在編劇、導演等各方面展現才能。這些都仰賴世新LED環幕智能棚的特色，在棚內就能變換各種情境，提供參賽者進行沉浸式表演等挑戰，最終勝出者將獲得演藝界簽約機會，成為未來戲劇界新星，同時希望藉由節目製作培養相關專業人才。