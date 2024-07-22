陽明交大 成功發射Asfaloth火箭

陽明交通大學航太系統與流體力學實驗室，昨清晨6時6分在屏東旭海執行Asfaloth火箭第1次飛試任務，成功射高3000公尺，成為陽明交大邁向太空探索的新里程碑，也是國科會在旭海設置的短期科研探空火箭發射場域啟用以來，第6支科研探空火箭。

陽明交大航太系統與流體力學實驗室團隊指導的助理教授陳竺博淵說，Asfaloth火箭長5.2公尺、直徑26.5公分，重190公斤，此次試裝填燃料僅全型火箭的3分之1，推進約5秒、射高約3000公尺，未來全型火箭發射擬推進15秒、射高10公里。

陳竺博淵指出，這次發射任務結合ASARe、前瞻火箭研究中心ARRC、微機電伺服控制實驗室MSCL共3個團隊約25人，分別主導執行箭體系統整合與發射塔設計、提供主力引擎「蛇鷹混合火箭引擎」、提供傳輸航電系統，而這次任務是蛇鷹混合火箭引擎首度飛試，為「HTTP-3A雙節火箭」飛試的前哨站。

負責系統工程的學生、陽明交大機械工程系碩士班三年級王明皓說，執行任務最困難的點是火箭系統複雜度高，有很多小問題可能引發大問題，系統整合最困難。

陽明交大有3支火箭團隊研發不同類型火箭。ARRC前瞻火箭研究中心研製具導控能力的科研火箭，目標射高100公里，ASARe為不具導控能力科研探空火箭，以及Formosan Fox團隊以比賽型火箭為主。

國科會表示，持續透過委託學界執行科研火箭計畫，在屏東旭海設置短期科研探空火箭發射場域，除了昨發射Asfaloth科研探空火箭，迄今已發射陽明交大HTTP-3A S2、成功大學兩節式混合火箭、淡江大學淡江一型火箭、Jessie火箭、逢甲大學SHSR-Aero1。