遇獼猴掠食鼓勵學生棄食 中山大學百元補償17人申請

國立中山大學校園內有不少台灣獼猴，搶食學生食物時有所聞，校方試辦「因應獼猴掠食補償學生措施」，一餐最高補償100元；校方今天表示，截至目前共17人申請，無人重複申請。

中山大學宣傳與獼猴共存政策，教導學生了解獼猴習性，避免學生因獼猴掠食而導致受傷，今年2月1日至7月31日試辦「因應獼猴掠食補償學生措施」，鼓勵學生遇掠食時先保護自身安全放棄食物，一餐最高補償新台幣100元。

中山大學今天向中央社記者表示，截至目前為止，此賠償方案總計17人申請，無人重複申請；而便利商店前、停車場因食物容易曝光，是獼猴主要搶奪熱區。

中山大學表示，學生剛從便利商店買完食物或飲料，可能因食物還來不及收進包內或藏好，就容易被獼猴盯上，獼猴也因此多在相關地點聚集；獼猴搶奪食物後，幾乎都會在現場大快朵頤，受害學生多能順利拍下照片，成功請領補償金。

校方強調，一直有向學生宣導食物不外露，只要將食物放進包包就沒問題；試辦補償金措施，主要是宣導萬一遭獼猴搶食，應先「放棄」食物以求自保，至於試辦期過後是否繼續推行，將視情況再評估。