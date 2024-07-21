暑假來充電 150學子夏令營習打擊樂技巧

暑假來充電，150名學子昨天齊聚國立台北藝術大學，參與台北國際打擊樂夏令營連續8天營隊課程。朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶說，盼透過夏令營實踐「用藝術放暑假」的理想。

朱宗慶在開營致詞時表示，TIPSC台北國際打擊樂夏令營除了教學之外，這些擊樂導師也將上場舉行音樂會，展現演奏、教學與推廣能量，「等於是將擊樂主題課程、表演藝術系列講座與名家音樂會全部交融，讓打擊樂夏令營平台發揮最大效益」。

第22屆台北國際打擊樂夏令營國際擊樂師資包括歐洲擊樂組合露西德二重奏（Lucid Duo）伊蓮娜・馬諾洛娃（Irena Manolova）與托馬斯・高里斯基（TomaszGoliński）；以擊樂演奏及錄音室樂手見長的古巴擊樂好手赫素斯．迪亞茲（Jesus Díaz），以及有日本「鼓公主」之稱的佐藤奏（Kanade Sato）。

根據朱宗慶打擊樂團發布的新聞資料，這些擊樂導師除了分別教授馬林巴木琴、擊樂合奏、拉丁節奏、爵士鼓等4大主題課程之外，也讓學員們有機會親炙國際名家，增進擊樂技巧。

在表演藝術系列講座方面，今年規劃包含默劇、印度擊樂、舞台劇及阿卡貝拉等不同跨域課程，讓學員體驗不同的表演藝術，拓展視野，進而探索打擊樂與其他領域跨界合作的可能性。

Summer Bonum「夏日狂響」音樂會將於7月25日登場，地點在國立台北藝術大學音樂廳，除了提供夏令營學員教學相長的觀摩機會，同時對外售票，讓喜愛打擊樂的家長們與樂迷齊聚一堂，與學員共享擊樂盛宴。