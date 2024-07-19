為圓夢棄藥學念護理…學測70級分學霸坦言曾後悔 網嘆現況：真的不友善

隨著高中的最後一場大考——分科測驗落幕，等待考生的只剩下科系抉擇，以及精彩的大學生活。一名現職為護理師的網友分享，當年高三學測時她考了70級分的好成績，在選擇科系時掙扎於符合眾人期待的藥學系，與自己相當憧憬的護理系，最終，她選擇順從自己的夢想，即使周遭親友不理解她的決定，她也從未後悔。

原PO在Dcard發文表示，她出身於南投，基測成績落在PR91，雖未如願考上台中第一志願而就讀社區高中，但努力的她仍在高二時考上數理資優班。13年前的高三學測，她更不負眾望考了70級分的好成績，不僅獲得了學校的表揚與獎學金，更被地方媒體報導。

與此同時，大學科系的選擇卻讓原PO十分頭疼。當初的她順應著社會期待，透過面試上了中國醫的藥學系，但因為喜歡與人接觸，對於一直配藥的生活並不感興趣。反之，自己對臨床護理師的工作內容更有熱忱，於是憧憬護理系的她在教官建議下，也申請了國防醫的護理系。

後來的她在深思熟慮後，仍選擇順應內心的想法就讀護理系，畢業後也如自己所願，在加護中心擔任臨床護理師，甚至讀了全職碩班，未來還要攻讀博士。

原PO表示，過去有許多人說她傻，不解為何好好藥師不當，跑去做工作高壓又繁重的護理師，就連自己也曾因為辛苦，有好幾次產生後悔的念頭。不過原PO表示，在就讀護理系的過程中，她紮紮實實學到了很多東西，它們甚至成為照顧生病家人時的助力。

而面對近期新聞報導的護理荒，原PO表示有深刻的體會，坦言自己在菜鳥時期好幾次被罵到偷偷落淚，但在臨床中看到治療成功的病患，那份感動和成就感便能支持她繼續在此奮鬥。

有同在醫護界的網友留言分享經歷，「護理工作可以跟患者接觸，幫助他們度過生病的煎熬時間，蠻喜歡在臨床工作的歲月。但婚後為了家庭轉換去洗腎室後，洗腎室環境讓自己開始懷疑選擇，那邊完全是以病人為尊的世界」、「我在五專護理科教書過，裡面真的一堆我懷疑小學沒畢業的學生，護理上下限真的很高」。

也有人比較藥學系與護理系的現況與行情，「現況陽明護或成大護，大概跟科大藥差不多而已，在台灣護理環境真的很不友善」「兼職藥師，一天上班4小時，薪水還領得比護理師多，包藥至少不用抽痰、換藥、記IO，藥師工作環境乾淨很多」、「以我待過的診所來說，藥師兼職時薪500至600元，護理大概就比基本時薪高50元」、「我待過的新北醫中，護理師急重症包大夜一個月才6萬多 （年資2年），同間醫院的藥師起薪就是6至7萬不含夜班」。