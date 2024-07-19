台大生成式AI課 逾千人搶修…2成文科生

ＡＩ浪潮來襲，不少大學近期都在開設ＡＩ相關課程。台大電機工程學系教授李宏毅開設「生成式人工智慧導論」課程，今年首度開放文學院學生加簽，吸引逾千人選修，其中約二成、一九四人來自文學院，選修人數多到需動用綜合大講堂授課；清大今年也開設了五門課，將生成式ＡＩ融入社會文化分析、歷史研究等。

輔大中文系教授林郁迢表示，近年ＡＩ走得太快，很多內容學校還在推動但幾乎已快退流行，因此課程合作對象改選擇業師，希望給學生最新穎知識。學系則是教導學生使用ＡＩ製作影片、圖像，ＡＩ有望成為普及化的工具，但相信背後支撐技術者還是人文精神。

李宏毅多年前曾開設「機器學習」課程，引發學生熱烈回響，今年開設生成式人工智慧導論，更是近年台大最大型熱門課程，搭配去年ＡＩ浪潮，今年修課人數高達一○二二人，其中外文系列為必修，中文系、戲劇系、歷史系、翻譯碩士學位學程則列選。

根據生成式人工智慧導論課程大綱，課程從基本概念著手，教導學生運用大型語言模型ＡＰＩ搭建應用，以及訓練語言模型。台大表示，該門課為實體授課，學期間所有課程均錄影，不考期中考，但有十項小型作業，也因為學生修課實在太踴躍，因此作業也會協同人工智慧批改。

台大中文系主任劉正忠指出，今年文學院協調將該門課程掛入文學院選修課，事後也詢問學生感想，學生多表示知道未來可能的應用層面，以及如何從自身專業延伸相關應用。但由於電資學院持續需要李宏毅幫忙，文學院雖仍希望該門課程持續列入選修，但可能要一兩年後才有辦法再開設。

清大本學期也於人社院、科管院等新開設五門課，將生成式ＡＩ融入社會文化分析、歷史研究、法律與政策等課程。清大人社院長李卓穎表示，本學期開設「生成式ＡＩ指令與歷史學習及研究」，應用ChatGPT分析史料、發現問題並提出辨證。ＡＩ也能擔任組員或助教刺激課堂討論深度，但操作者愈具備歷史專業，協作的成果會愈好。