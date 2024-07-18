陽明交大、元智「認證」！語感好、語言能力佳有利AI應用 人文學科不孤單

近年公、私立大學多配合產業趨勢讓人文社會學科生也能接觸人工智慧技術。學界指出，近年如坊間的語言學習系統已不再使用真人對話，而是讓學生和AI練習口說，但背後還需要語言人才訓練AI、給予教材校正，相信未來應用更趨多元，都需要人文社會學科專才的幫忙。

國科會去年整合產學研力量，研發國內生成式AI對話引擎「TAIDE」，國立陽明交通大學團隊則以TAIDE為基礎，再推出台客語TAIDE大型語言模型並加上語音AI介面，發展台客語對話機器人，具備華、台、客語、英語等聽說讀寫能力。

陽明交大智能系統研究所所長廖元甫表示，現在坊間已能看到外語口說學習對象不再是真人，而是學生開始和電腦對話練習口說，不只華人學英語，外國人學華語亦然。重點在於必須讓AI先學會語言、置入語言資料，工程師可以從事技術層面，但內容和教材則需要專業的人文學科語言人才幫忙。

廖元甫指出，近年如台師大華語中心的校友，便以此創辦了專門教導外國人學中文的語言平台，代表技術確實能落地應用甚至開設公司。

元智大學資訊管理系主任禹良治指出，人文社科領域學生修讀相關AI課程，一是希望轉職，但也發現多數學生是想具備AI素養再延伸應用。又資料需經過標記再讓電腦學習，而文學院、人文社科院的學生語感好，可正確教導AI識別語法結構，產生資料訓練。

禹良治談到，AI時代下，系統背後的資料訓練、處理才是王道，屆時各行各業都可能需要相關人力，且台灣也釋出自行研發的大型語言模型TAIDE，TAIDE只要經過資料訓練後微調即可用於各行各業，並持續優化、讓其更利於使用，相信人文社科領域的學生都有望加入應用。