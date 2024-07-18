今年首度開放！台大生成式AI課破1000人搶修 近200學生來自文學院

國立台灣大學電機工程學系教授李宏毅開設「生成式人工智慧導論」課程，今年首度開放文學院學生加簽。近日學期結束，台大表示，該門實體課程本開放五百五十人修讀，但至期末修課人數達1022人，期間僅14人停休、8人不及格，修課學生中更有194人來自文學院。

台大教授李宏毅多年前曾開設「機器學習」課程便引發學生熱烈迴響，今年開設生成式人工智慧導論，可謂近年台大熱門大型課程，搭配去年AI浪潮，今年修課人數一舉破千人，其中外文系列為必修，中文、戲劇、歷史系以及翻譯碩士學位學程則列選，需動用綜合大講堂授課。

台大指出，該門課為實體授課，學期間所有課程均錄影，不考期中考但學期中設有十項小型作業，也因為學生修課實在太踴躍，因此作業也會協同人工智慧批改。

根據生成式人工智慧導論課程大綱，課程從基本概念著手，教導學生運用大型語言模型API搭建應用，以及訓練語言模型。中文系主任劉正忠指出，今年文學院特別協調將該門課程掛入文學院選修課，事後也詢問學生感想，學生多表示知道未來可能的應用層面，以及如何從自身專業延伸相關應用。

劉正忠談到，希望課程給予學生新的刺激、試探領域結合的可能性，也由於電資學院持續需要李師幫忙，文學院仍希望該門課程可持續列入選修，但可能要一兩年後才有辦法再針對文學院開設。

國立清華大學本學期也於人社院、科管院等新開設五門課，將生成式AI融入社會文化分析、歷史研究、法律與政策等課程。清大人社院院長李卓穎表示，本學期開設「生成式AI指令與歷史學習及研究」，應用ChatGPT分析史料、發現問題並提出辨證。AI也能擔任組員或助教刺激課堂討論深度，但操作者愈具備歷史專業，協作的成果會愈好。

輔仁大學中文系教授林郁迢則談到，近年AI走得太快，很多內容學校還在推動但幾乎已快退流行，因此課程合作對象改選擇業師，希望給學生最新穎、最即時的知識。系上教導學生使用AI製作影片、圖像，AI有望成為普及化的工具，但也相信於背後支撐技術者還是人文精神。