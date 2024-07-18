教育界大咖齊讚！「博觀通識」出版 台灣通識教育里程碑

大葉大學主編「博觀通識」今天舉行專書出版發表會，內容涵蓋37所大學的通識教育成果與發展歷程，為台灣通識教育建置文獻資料，是台灣通識教育發展的重要里程碑。

教育部提升大學通識教育中程計畫（IGER）與大葉大學主辦，並與國家圖書館合辦，今天下午在國家圖書館舉行「博觀通識」專書出版發表會，考試院長黃榮村、前教育部長蔣偉寧、國家圖書館長王涵青等人出席。

大葉大學新聞稿指出，「博觀通識」系列共4冊，依學校屬性分成「博觀通識：國立研究型大學」、「博觀通識：國立大學」、「博觀通識：私立大學」、「博觀通識：科技大學」。

教育部提升大學通識教育中程計畫總主持人、政治大學校長李蔡彥表示，通識教育可視為一種價值觀和精神，也是一生的學思過程，「博觀通識」系列專書是IGER一環，涵蓋37所大學通識教育成果及發展歷程。

李蔡彥說，「博觀通識」系列專書出版是台灣通識教育發展的重要里程碑，不僅是台灣通識教育綜合成果的集大成，更為我國通識教育建置文獻資料，將成為國內外學術界重要參考資料與知識交流平台。

專書主編、大葉大學通識教育中心教授宋秀娟說，「博觀通識」彙整各大學在通識教育的發展歷程、理念、現況、特色成果與變革的精髓，提供各界參考，促進通識教育的共學與共好。