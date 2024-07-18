快訊

濃煙衝天、全市籠罩煙味！彰化鬧區美食街4層樓透天厝大火 連燒5棟搶救中

台灣第1人！師大名譽教授邱美虹 獲IUPAC化學教育終身貢獻獎

中央社／ 台北18日電

台灣師範大學科學教育研究所名譽教授邱美虹獲跨國組織IUPAC頒發化學教育終身貢獻獎，表揚她在化學教育的成就，是台灣第1名獲得肯定的學者。

台師大今天發布新聞稿，由60多國化學家及科學組織代表組成的「國際純粹暨應用化學聯合會（IUPAC）」，是全球重要的化學組織，負責新發現化學元素的命名，以及訂定各種科學標準。邱美虹曾於2021年獲頒「化學與化工傑出女性獎」，今年在IUPAC於泰國舉辦的國際研討會中，再獲得推薦，獲頒終身貢獻獎。

台師大指出，邱美虹的研究專長包括運用人臉辨識、擴增實境和虛擬實境等新興科技，提升化學教育的效果。她致力於發展創新的教學策略，利用數位科技工具和多媒體技術，增強學生對化學概念的理解和應用能力。

邱美虹也關注化學概念的學習過程，探索學生在化學教育中可能遇到的認知障礙，並提出有效的教學策略來幫助學生克服這些障礙，從而提高學習成效。

邱美虹積極參與國際學術組織，擔任台灣在IUPAC的國家代表超過20年，也曾經擔任IUPAC化學教育委員會主席、理事會委員、8人小組的執行委員會委員等職。

值得一提的是，邱美虹於2016年至2017年間擔任美國國家科學教學研究學會（NARST）史上首名非英語系國家主席，更將兩年1次的博士生研究夏令營首次跨出美國境外，移師台灣舉辦。

邱美虹透過台師大表示，能和世界各地的化學家和化學教育家一同服務，深感榮幸。她感謝化學會長期給予的機會與支持，讓她有機會為國際社群服務，更感恩一路走來給予各種支持的學術夥伴和家人。

台師大提到，去年12月科教所為邱美虹舉辦榮退論壇。邱美虹回憶在美國哈佛大學唸書、打工當助教到研究助理，有時冬天在別人屋內取暖，行走於雪地上值班的日子，都已是30多年前的事。

邱美虹畢業後先在美國擔任博士後研究員，雖然受多次慰留，但她和先生仍決定回台，是從未後悔的決定。教職生涯指導106名碩博生，邱美虹說，有教授形容她是過動兒，其實是自己愛找「樂子」，或許10年後，她還會告訴大家全新且充滿挑戰的故事，畢竟「人生不設限」。

台師大 哈佛大學

延伸閱讀

影／台南山上工業區工廠大火 中午火勢控制、預估最快深夜撲滅

影／中研院發現「鐵死亡觸發波」為癌症治療提新解方

南市1300萬消防化學車今剛交車 即奔馳山上工廠大火救災

影／現場堆化學物！台南山上工業區工廠火警 爆炸火球衝天

相關新聞

近3年港澳生留台工作比例漲3成 留台評點制再放寬

隨國內人才需求增加、境外生留台工作評點制配額提高，教育團體指出，根據勞動部統計，近3年間境外生畢業後留台就業人數大幅成長...

馬來西亞生來台連年走低 台灣教育大學系統率5校長赴大馬招生

台灣教育大學系統總校長吳清基領軍，日前帶領國立東華大學、國立台南大學等5校校長赴馬來西亞，攜手當地華校董事聯合會總會和雪...

升等幕後／頂大擬要求升等論文須國際合作 連愛因斯坦都難達標？

學術著作審查是大學教師升等重要一環，建立標準化的外審制度有其必要。有頂尖大學正研擬優化升等制度，要求送審人的學術成就應列在國內同領域同等級教師前40%或50%，或是考慮將送審論文須有國外共同作者列為條件。不過有學者指出，此舉恐造成「掛名」亂象，難道愛因斯坦是因為有國際合作而偉大的嗎？

高雄大學研究「生成式AI」分析台股漲跌勢 準確度達8成

國立高雄大學資訊工程學系發表運用「生成式AI（Generative AI）」技術並結合精巧的「提示（Prompt）」設計...

東華大學圖書館震後修復 預計年底全館開放

國立東華大學圖書館403強震受損嚴重，目前僅開放部分樓層，預計年底才能全館修復完成，有國際期刊出版社提供2萬多冊電子書，...

東華大學獲贈逾2.4萬冊電子書 震後修復圖書館最快年底開放

花蓮403地震造成國立東華大學除了理工一館被大火燒毀，圖書館也嚴重受創，天花板掉落，書籍也散落一地。有專門出版高等教育的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。