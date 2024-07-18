台灣第1人！師大名譽教授邱美虹 獲IUPAC化學教育終身貢獻獎

台灣師範大學科學教育研究所名譽教授邱美虹獲跨國組織IUPAC頒發化學教育終身貢獻獎，表揚她在化學教育的成就，是台灣第1名獲得肯定的學者。

台師大今天發布新聞稿，由60多國化學家及科學組織代表組成的「國際純粹暨應用化學聯合會（IUPAC）」，是全球重要的化學組織，負責新發現化學元素的命名，以及訂定各種科學標準。邱美虹曾於2021年獲頒「化學與化工傑出女性獎」，今年在IUPAC於泰國舉辦的國際研討會中，再獲得推薦，獲頒終身貢獻獎。

台師大指出，邱美虹的研究專長包括運用人臉辨識、擴增實境和虛擬實境等新興科技，提升化學教育的效果。她致力於發展創新的教學策略，利用數位科技工具和多媒體技術，增強學生對化學概念的理解和應用能力。

邱美虹也關注化學概念的學習過程，探索學生在化學教育中可能遇到的認知障礙，並提出有效的教學策略來幫助學生克服這些障礙，從而提高學習成效。

邱美虹積極參與國際學術組織，擔任台灣在IUPAC的國家代表超過20年，也曾經擔任IUPAC化學教育委員會主席、理事會委員、8人小組的執行委員會委員等職。

值得一提的是，邱美虹於2016年至2017年間擔任美國國家科學教學研究學會（NARST）史上首名非英語系國家主席，更將兩年1次的博士生研究夏令營首次跨出美國境外，移師台灣舉辦。

邱美虹透過台師大表示，能和世界各地的化學家和化學教育家一同服務，深感榮幸。她感謝化學會長期給予的機會與支持，讓她有機會為國際社群服務，更感恩一路走來給予各種支持的學術夥伴和家人。

台師大提到，去年12月科教所為邱美虹舉辦榮退論壇。邱美虹回憶在美國哈佛大學唸書、打工當助教到研究助理，有時冬天在別人屋內取暖，行走於雪地上值班的日子，都已是30多年前的事。

邱美虹畢業後先在美國擔任博士後研究員，雖然受多次慰留，但她和先生仍決定回台，是從未後悔的決定。教職生涯指導106名碩博生，邱美虹說，有教授形容她是過動兒，其實是自己愛找「樂子」，或許10年後，她還會告訴大家全新且充滿挑戰的故事，畢竟「人生不設限」。