馬來西亞生來台連年走低 台灣教育大學系統率5校長赴大馬招生

台灣教育大學系統總校長吳清基領軍，日前帶領國立東華大學、國立台南大學等5校校長赴馬來西亞，攜手當地華校董事聯合會總會和雪蘭莪州教育廳，舉辦「適性揚才：素養教育下學校特色發展論壇」，希望讓馬來西亞學生了解赴台留學準備、生涯發展方向。

近年碰上中國大陸以高額獎學金搶才，不少馬來西亞僑生多改選擇赴中求學。根據教育部統計，馬來西亞外籍生近年來台數據走低，已從106年高峰約1.7萬人，降至111年1.2萬人。

大學組成聯盟到南洋搶才，吳清基表示，人才是世界共有的資產，培育有競爭力的下一代教育人員責無旁貸。台灣的科技與經濟成就源於豐沛且優質的人力資源，台灣也願意為馬來西亞學子提供發展機會；馬來西亞雪蘭莪州課督馬惜群也指出，台灣在PISA測驗表現出色，得益於其優良的師資和與時俱進的課程。

論壇上由台灣學者、專家針對雪蘭莪州華文獨立中學和國民型華文中學教師分享了素養導向教育的成果，並接續分享素養導向課程、教學與評量模式，並分享台灣推動素養教育教學的經驗。

駐馬台灣經濟文化辦事處教育組組長張佳琳說，台灣高等教育在AI和半導體科技產業中占據重要地位，前往台灣留學，將為馬來西亞學生帶來無限的發展機會。

活動期間大學也拜訪馬來西亞尊孔國民型華文中學、尊孔獨立中學、森美蘭芙蓉中華中學、霹靂怡保深齋中學等校，以及各地留台同學會，期望透過招生與論壇活動，馬來西亞教師與台灣各校可建立交流管道，增進對台灣教育的了解。