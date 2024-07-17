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成大全英語半導體暑期課登場 吸引9國47名學生

中央社／ 台南17日電

半導體蓬勃，教育發展刻不容緩，國立成功大學智慧半導體及永續製造學院連續第3年開設全英語半導體專業暑期課程，今天啟動為期10天第1段課程，吸引9個國家47名學生參與。

成大全英語半導體專業暑期課程今天啟動第1段晶片設計課程，為期10天，涵蓋「數位與類比積體電路設計」兩大專業，且結合扎實理論及上機實作。

第1段課程吸引美國、越南、泰國、加拿大、印度、日本、韓國、荷蘭及台灣的大學與碩博生參與，以養成半導體前瞻技術開發及高科技人才，提升國家半導體產業經濟實力與全球影響力。

第1段晶片設計課程結業後，緊接著展開第2段半導體供應鏈科技導論課程，除部分現有學員，將迎來22名捷克、波蘭、斯洛伐克、立陶宛、義大利等歐洲教研合作國家理工學生加入。

成大今年半導體專業暑期課程，預估14個國家79名學生參加，完成半導體專業課程訓練。

成大發布新聞稿指出，成大半導體學院2021年創立，每年開辦全英語暑期學校，招攬國際學生來台短期修課，規模逐年擴大，以推廣台灣專業科技素養。

此外，成大也透過外國同學共學共研的接觸火花，大幅提升台灣學生國際學習視野，促進策略國家經濟科技與教育合作。

半導體 成大 英語

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