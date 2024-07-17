東華大學圖書館震後修復 預計年底全館開放

國立東華大學圖書館403強震受損嚴重，目前僅開放部分樓層，預計年底才能全館修復完成，有國際期刊出版社提供2萬多冊電子書，提供師生免費使用。

403地震重創東華大學，造成部分宿舍設備、圖書館樓層等受損嚴重，強震後校方改為線上教學，圖書館也只開放1至3樓。

東華大學圖書資訊處長陳偉銘說，校園搶修目前以宿舍為首要，希望下學期恢復實體上課，圖書館書籍大致已歸位完成，暑假期間由搬家公司進場協助歪斜書架歸位、增設加固設施，提升抗震能力。

陳偉銘說，圖書館目前只開放1至3樓使用，4至6樓暫時關閉，所幸僅部分書籍因漏水沾濕，書籍損失不嚴重，學生若需要借閱封閉樓層書籍，仍可由館內人員協助上樓取書。

陳偉銘說，圖書館4至6樓受損較嚴重，天花板輕鋼架幾乎全掉、書架傾倒及管線外露等，需重新設計規劃，書籍及書架歸位全靠人力，加上館舍外牆毀損修復，預計今年底才能全館開放。

東華大學圖書館今天與國際期刊出版社Wiley舉行授權儀式，業者結合台灣合作銷售商文崗資訊，提供2萬3千多冊的線上電子書提供給東華大學免費使用。

出版社圖書館部門資深客戶經理程世仁說，化學類別資料豐富，可提供受損嚴重的理工學院學術參考，在圖書館整修期間，提供學生取得研究資源，也希望業界能響應，提供東華大學更多協助。