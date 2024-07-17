快訊

雨炸10縣市！發布大雷雨、大雨特報 影響時間持續到晚間

對偵查結果不解...涉貪圖利建商豐邑遭起訴 楊文科回應了

中職／張育成與艾士特聊4分鐘、2度相擁 衝突後談尊重

東華大學圖書館震後修復 預計年底全館開放

中央社／ 花蓮縣17日電
國立東華大學圖書館403強震受損嚴重，目前僅開放部分樓層，預計年底才能全館修復完成，有國際期刊出版社提供2萬多冊電子書，提供師生免費使用。聯合報系記者王思慧／攝影
國立東華大學圖書館403強震受損嚴重，目前僅開放部分樓層，預計年底才能全館修復完成，有國際期刊出版社提供2萬多冊電子書，提供師生免費使用。聯合報系記者王思慧／攝影

國立東華大學圖書館403強震受損嚴重，目前僅開放部分樓層，預計年底才能全館修復完成，有國際期刊出版社提供2萬多冊電子書，提供師生免費使用。

403地震重創東華大學，造成部分宿舍設備、圖書館樓層等受損嚴重，強震後校方改為線上教學，圖書館也只開放1至3樓。

東華大學圖書資訊處長陳偉銘說，校園搶修目前以宿舍為首要，希望下學期恢復實體上課，圖書館書籍大致已歸位完成，暑假期間由搬家公司進場協助歪斜書架歸位、增設加固設施，提升抗震能力。

陳偉銘說，圖書館目前只開放1至3樓使用，4至6樓暫時關閉，所幸僅部分書籍因漏水沾濕，書籍損失不嚴重，學生若需要借閱封閉樓層書籍，仍可由館內人員協助上樓取書。

陳偉銘說，圖書館4至6樓受損較嚴重，天花板輕鋼架幾乎全掉、書架傾倒及管線外露等，需重新設計規劃，書籍及書架歸位全靠人力，加上館舍外牆毀損修復，預計今年底才能全館開放。

東華大學圖書館今天與國際期刊出版社Wiley舉行授權儀式，業者結合台灣合作銷售商文崗資訊，提供2萬3千多冊的線上電子書提供給東華大學免費使用。

出版社圖書館部門資深客戶經理程世仁說，化學類別資料豐富，可提供受損嚴重的理工學院學術參考，在圖書館整修期間，提供學生取得研究資源，也希望業界能響應，提供東華大學更多協助。

圖書館 東華大學

延伸閱讀

東華大學獲贈逾2.4萬冊電子書 震後修復圖書館最快年底開放

相關新聞

東華大學圖書館震後修復 預計年底全館開放

國立東華大學圖書館403強震受損嚴重，目前僅開放部分樓層，預計年底才能全館修復完成，有國際期刊出版社提供2萬多冊電子書，...

高雄大學研究「生成式AI」分析台股漲跌勢 準確度達8成

國立高雄大學資訊工程學系發表運用「生成式AI（Generative AI）」技術並結合精巧的「提示（Prompt）」設計...

東華大學獲贈逾2.4萬冊電子書 震後修復圖書館最快年底開放

花蓮403地震造成國立東華大學除了理工一館被大火燒毀，圖書館也嚴重受創，天花板掉落，書籍也散落一地。有專門出版高等教育的...

靜宜國企系詹佑秀擊敗國立大學生 唯一錄取金融技師海外服務

靜宜大學國際企業學系大三學生詹佑秀擊敗國立大學參賽學生，唯一錄取財團法人國際合作發展基金會「大專青年海外技術協助服務計畫...

獎學金送學生出國2周 元智大學攜福岡大學推海外交流

時值暑假期間，元智大學表示，為了培養學生具備國際視野及跨域挑戰的能力，今年暑假提供獎助學金，鼓勵學生參與國際交流學習、拓...

台灣最佳大學排行出爐！「這校」奪全國私校第一

2024「遠見」台灣最佳大學排行榜出爐，東海大學在SDGs（聯合國可持續發展目標）影響力單一項目拿下全台第一，「社會聲望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。