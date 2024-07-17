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元智攜日本福岡大學海外交流 培養學生國際視野

中央社／ 台北17日電

元智大學日本福岡大學聯合推出學生交流學習計畫，希望透過企業參訪、專題講座等活動，提升學生的國際視野，培養國際競爭力和跨國環境適應能力。

元智大學今天發布新聞稿指出，在全球化趨勢下，元智大學期許成為高度國際化的指標型大學，致力培育學生具備國際視野及跨域挑戰的能力，今年暑假也提供獎助學金，鼓勵學生參與國際交流學習，拓展國際視野和融入國際社會。

元智大學與日本福岡大學於7月8日至19日聯合推出為期兩週的學生交流學習計畫，活動內容包括企業參觀、專題講座及實驗室參訪，旨在提升學生的國際視野與專業知識。

元智學生在福岡大學聆聽專題講座，包括特殊材料在化妝品的應用、如何用氨轉化成不同材料，以減少二氧化碳產生等，並透過實地考察，了解當地文化及學術環境，未來還有機會與福岡大學教授深入交流，並參與實驗室研究工作。

元智大學管理學院學生曾于瑄分享，很高興能與福岡大學的學生交流，活動中還遇到祇園山笠的祭典，體驗日本傳統文化，同時還認識不同的風俗民情，如日本人會禮讓行人、按喇叭是很不尊重的表現等。元智大學資訊學院學生陳品蓉提到，透過這次參訪，才知道原來校與校之間的合作，需要透過多次談判才能完成。

元智大學表示，期望透過「千人出國計畫」，培養學生國際競爭力、語言能力、專業能力、溝通表達能力和跨國環境適應能力，讓學生在國際化環境中學習與成長，為未來的學術研究或職業生涯奠定堅實的基礎。

元智大學 日本 福岡

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