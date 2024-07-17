台灣最佳大學排行出爐！「這校」奪全國私校第一

2024「遠見」台灣最佳大學排行榜出爐，東海大學在SDGs（聯合國可持續發展目標）影響力單一項目拿下全台第一，「社會聲望」（共有11細指標）面向，較去年進步11名，成為私校龍頭。總成績拿下中部綜合性大學私校第一名，更躍居全國大型大學（1萬5000人以上）私立大學排名第一。

東海大學說，校方近年致力SDGs，已將全球可持續發展做為治校辦學的核心價值之一，根據2024「泰晤士高等教育」世界大學影響力排名，在聯合國可持續發展目標SDGs6、SDGs7、SDGs12、SDGs17 等項目表現卓越，整體排名前進至第100名，成為世界百大名校之一。校方在SDGs 的卓越表現，也反應在這次的「遠見」台灣最佳大學排行上，SDGs影響力的單一細指標勇奪全台之冠。

東海大學指出，這次的「遠見」台灣最佳大學排行上，東海大學在社會聲望面向，也是全台私校第一。日前教育部公布的教學實踐研究計畫，東海大學也大幅成長，其中資工系楊朝棟教授更連續四年拿下教學實踐研究計畫，東海總體數量達38件，可說是中部大學之最。

遠見雜誌智庫總編輯李建興表示，台灣最佳大學排行榜的排名依評比分為「社會聲望」、「學術成就」、「教學表現」、「國際化程度」、「產學績效」、「財務體質」等六大構面，東海大學今年表現亮眼，在綜合類大學前進三名，與元智並列第13名，前12強除了明志科大是私立大學外，幾乎都由國立台、成、清、交與中字輩等大學包辦。在高教逆風時代，東海能繳出漂亮成績實在不易。

李建興指出，東海大學這兩年的各類排名與聲望提升可說有目共睹，無論在泰晤士等國際排名屢創佳績，或是對AI教育的投入，以及攜手NVIDIA獲黃仁勳點名，甚至打造台灣第一個AI NB數位教學教室，都讓各界對東海刮目相看。