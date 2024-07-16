全台最南端 中山大學東沙研究站守護南海生態獲獎

國立中山大學東沙國際海洋研究站與海洋國家公園管理處攜手，調研東沙環礁區域的海洋生物、水文環境，計畫獲2024TWBA台灣生物多樣性獎銅質獎，為全國唯一獲選教育單位。

中山大學今天發布新聞稿表示，與內政部國家公園署海洋國家公園管理處攜手，調查研究東沙環礁區域的海洋生物、水文環境，累積科學數據並提供政策建議，成功擬定有效政策保護東沙海域生物多樣性。

中山大學表示，「守護南海之星，東沙環礁生物多樣性保育計畫」，榮獲今年度2024 TWBA台灣生物多樣性獎銅質獎肯定。

東沙研究站計畫主持人、中山大學海洋科學院院長廖德裕表示，東沙是地球瑰寶，在全球氣候變遷當下，東沙的生物多樣性保育，更顯彌足珍貴。

廖德裕說，東沙群島為環礁地形，囊括礁台、潟湖、沙洲、淺灘、水道及島嶼等特殊自然地貌，擁有9185公頃海草床，在維護海洋生物多樣性及藍碳儲存、降低全球暖化扮演重要角色。

中山大學指出，東沙研究站是台灣最南端的海洋研究站，肩負台灣在海洋科研、海域環境、生態保育、政策建議的責任，調研資料建立長期背景資料，以作為生物多樣性在災後生態恢復及保育管理政策推動的重要基礎。

中山大學指出，未來東沙研究站與海管處針對東沙區域的海草床棲地進行保護與管理，以穩定海床環境、提高珊瑚礁覆蓋率；也將開設東沙環礁系列課程，供全台大專校院學生報名參加，藉由課程了解生物多樣性及生態永續精神。

根據統計，3年來東沙研究站已協助數百名科研人員登島進行學術研究及相關發表，中山大學指出，相關研究數據成為海管處擬定有效保護東沙海域生物多樣性政策的後盾，共同守護重要海洋棲地，同步透過科學研究與管理政策的雙向合作，強化台灣海洋保育實踐。