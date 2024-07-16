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元智師生赴馬來西亞 帶學生體驗機器人、互動科技

中央社／ 台北16日電

元智大學師生團隊於暑假前往馬來西亞華聯中學服務，安排互動裝置機器人、互動科技藝術、新興科技應用等、生活化學手作等課程，讓大馬學生的暑期生活更豐富多元。

元智大學今天發布新聞稿指出，位於馬來西亞的華聯中學是一所完全中學，以華語為教學媒介，經費來自當地華人社群，鮮少獲得政府的經濟資助。

自2005年起開始推動國際志工服務的元智大學，今年暑假由藝術與設計系主任林楚卿帶領9名學生志工，將服務觸角延伸到華聯中學，並安排互動裝置機器人、互動科技藝術、新興科技應用、生活化學手作、情緒管理等多元課程。

元智大學師生除了帶著華碩電腦捐贈的6部再生筆電給華聯中學，同時還帶著佳德食品公司捐贈的鳳梨酥，分享給華聯中學師生，讓他們品嘗美好的台灣味。

華聯中學校友林楚卿表示，畢業30年後很開心能再回到母校，分享在台灣所學及專業，這次志工服務帶來豐富課程，包括構建電子零件積木、設計桌遊、開發互動裝置、編程Otto遙控機器人等活動；同時也在課程中讓學生接觸ChatGPT，宣導資訊安全的重要性。

元智師生也舉辦二手市集活動，並走訪當地市場，體驗永續責任的實踐；另外也為初中三年級和高一生安排情緒管理課程，藉由雙向互動、實作體驗，讓學生在活動中學習情緒管理。

華聯中學學生鄧瑜分享，藉由藝術互動科技課程，增進自己對藝術科技領域的了解，未來會主動了解如何利用網路進行藝術創作；另一名學生吳嘉宜也說，感謝元智的老師教導寫機器人程式、用ChatGPT軟體畫出小恐龍，這些課程她只在網路上看過，但學校沒有教，沒想到中學期間能有機會接觸這些最新的科技知識。

元智大學 馬來西亞

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