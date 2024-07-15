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優人神鼓創辦人政大開課 結合文化祭典、身體探索

中央社／ 台北15日電
優人神鼓創辦人劉若瑀113學年將首度在政大開通識課程，將自己畢生的表演藝術精華融入課程設計。 圖／政大提供（中央社）
優人神鼓創辦人劉若瑀113學年將首度在政大開通識課程，將自己畢生的表演藝術精華融入課程設計。 圖／政大提供（中央社）

政治大學通識教育中心於113學年邀請優人神鼓創辦人劉若瑀開設通識課程，除了前往「東港迎王平安祭典」田野調查，還會帶領學生在自然環境下進行身體探索活動。

政治大學今天發布新聞稿指出，即將於113學年第1學期開設的「藝術、自我探索與文化溯源」課程，已引起廣泛關注和期待，授課教師、優人神鼓創辦人劉若瑀將首度在政大開設通識課程，並將自己畢生的表演藝術精華融入課程設計。

劉若瑀提到，當今世界變化太快，在快速思考的洪流中，人們往往容易忽視細節，阻礙深度思考的能力、抑制創造力的發展；年輕世代自我意識強烈，面對壓力時，常因與父母觀念脫節而感到迷茫和無助，這門課不僅是藝術人文的學習，更是心靈的探索，希望幫助年輕人學會面對壓力，促進自我成長與發展。

在課程第2週，劉若瑀將安排學生前往屏東東港參加「東港迎王平安祭典」活動，包括國際論壇與優人神鼓的表演，期盼學生藉由在地巡禮，走進台灣的在地文化，實際關懷自己生活的土地與人文風情，進行文化溯源。

另外，課程也規劃豐富的身體探索活動，劉若瑀將帶學生前往老泉山，展開兩天一夜的身體探源體驗營；並安排「葛吉夫律動」（又稱神聖舞蹈），讓學生透過律動了解自己身體的發展狀況。

劉若瑀說明，雖然課綱中的活動看似需要一定的體力基礎，但這門課對身體素質的要求其實並不高，不會追求體能的極限，而是希望每個學生都能在自己的能力範圍內，透過肢體動作與內在感受的互動，找到心理平衡和安寧。

政治大學通識教育中心主任馬藹萱表示，在過往教學過程中，她發現年輕人對自我療癒與成長的課程需求日益強烈；接任通識中心主任後，她積極推動並開發相關課程，未來還計畫邀請校外師資開設表達性治療的課程內容，如戲劇治療、舞蹈治療等，提供學生多元的自我探索途徑。

優人神鼓 年輕人 律動 政大 政治大學 東港 迎王

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