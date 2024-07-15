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陸生來台就讀碩博士班放榜 清大錄取26人最多台大25人次之

聯合報／ 記者董俞佳李芯／台北即時報導
113學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發今天放榜，大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會指出，共有34校共錄取174名，招生達成率為11.6%。圖為陸生示意圖。本報資料照片
113學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發今天放榜，大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會指出，共有34校共錄取174名，招生達成率為11.6%。圖為陸生示意圖。本報資料照片

113學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發今天放榜，大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會指出，共34校錄取174名，招生達成率為11.6%，以清華大學26人錄取人數最多、台灣大學25人次之。

113學年度詳細招生情況，陸生聯招會表示，博士班比去年多3校共27校、共錄取118名；碩士班比去年少14校計22校共錄取56名。其中以國立清華大學26人錄取人數最多、其次依序為台灣大學25人、國立陽明交通大學17人、國立台灣師範大學15人、國立政治大學12人、國立成功大學9人、淡江大學9人、國立台灣科技大學8人、國立台灣藝術大學7人、輔仁大學7人、國立台北藝術大學6人。

陸生聯招會表示，今年在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍應屆畢業生約158人，共55人報名碩士班，約3成5，有48人獲錄取；碩士應屆畢業生約823人，報名博士班共127人，約1成5，有110人獲錄取；另有5人碩士錄取碩士、3人博士錄取碩士、8人博士錄取博士。

由於自2020年4月9日陸方公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀，僅限在台應屆陸生可依其意願選擇在台繼續升讀碩博，因此今年仍僅在台陸生報名。陸生聯招會統計錄取學生主要來自台灣大學18人、陽明交通大學12人、成功大學11人、清華大學11人、政治大學9人、台師大學9人、輔仁大學9人、淡江大學9人、台灣藝術大學8人、台北科技大學7人、中原大學7人。

至於陸生錄取校系學類分類則以軟體及應用的開發與分析學類16人最多、其次是本國語文學學類13人、時尚、室內設計及工業設計學類11人、其他商業及管理學類11人、新聞學及傳播相關學類10人、金融、銀行業及保險學類9人、建築學及城鎮規劃學類7人、社會學及相關學類7人、管理及行政學類7人、電機與電子工程學類7人、美術學類6人、音樂及表演藝術學類6人、其他藝術學類5人、教育學學類5人、機械工程學類5人、營建及土木工程學類5人。

台灣大學 成功大學 陸生

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