助攻極地研究 企業家陳景松慨捐千萬給中央大學

長年關注環境保護議題的點將家投資股份有限公司董事長陳景松，捐助新台幣1000萬元給「中央大學台灣極地研究中心」，用於推動北極科學研究，追求地球永續。

中央大學今天發布新聞稿指出，有「點子王」封號的點將家董事長陳景松，早期開創出國內電腦伴唱機市場，事業有成後，更長期關心公益弱勢及環境保護議題、支持高職技職教育。

為瞭解南北極溫室效應的衝擊，陳景松曾於2006年7月搭俄羅斯的破冰輪抵達北極90度，2010年12月又搭俄羅斯的破冰船35天繞半個南極洲，參訪美國、紐西蘭和澳洲在南極的史考特極地研究中心等，展現企業家對溫室效應的重視。

在國立自然科學博物館文教基金會董事長李家維和中央大學教授錢樺引薦下，陳景松捐助新台幣1000萬元給「中央大學台灣極地研究中心」，用於推動北極科學研究，追求地球永續。

中央大學校長周景揚等人今天特地前往苗栗南庄辦理捐贈致謝儀式，感謝陳景松對中央大學北極研究的大力支持，同時感謝李家維的鼎力相助，為台灣極地研究提供溫暖有力的支持。中央大學教授錢樺也分享極地研究的第一手實況，並致贈來自極地的版畫。

中央大學表示，中大科學團隊3年前率先跨足北極研究，成為台灣極地研究的先鋒部隊，積極探索劇變氣候與生態環境的未來；為監測極區海洋與生態變化，計畫在北極斯瓦爾巴島珈菲耶加海岸建置世界首座「極地海岸研究棧橋」，推動極地進一步科學研究，促進人類永續發展。