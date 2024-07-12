快訊

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

日本早稻田大學棒球部訪彰化 與在地學生球隊交流

中央社／ 彰化12日電

頂新和德文教基金會和日本早稻田大學棒球部，今天下午拜會縣府，由彰化縣長王惠美親自接見，早稻田大學棒球部還跟永靖國中以及勇靖少年社區棒球隊交流。

日本早稻田大學棒球部屬於東京六大學棒球聯盟，1903年，早稻田大學和慶應義塾大學進行對抗賽，後來2校間對抗賽俗稱為早慶戰，是日本著名的棒球對決賽事之一，被視為東京六大學棒球聯盟的起源。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩、早稻田大學棒球隊總教練小宮山悟等人，下午拜會王惠美；王惠美指出，基金會安排早稻田大學棒球部選手來彰化交流，今、明2天將以大手牽小手精神，與永靖國中、勇靖少年社區棒球隊等球隊交流，分享棒球相關知識與技巧，有助開拓球員視野。

小宮山悟透過翻譯指出，少棒對小朋友教育具有意義，在日本也有類似交流活動，雖然棒球隊在台停留時間短暫，希望台灣小朋友能記住早稻田大學棒球隊，以及對棒球有更大信心，也謝謝相關人員協助，讓台日棒球有交流機會。

日本 早稻田大學 王惠美

延伸閱讀

彰化宣導登革熱防治 王惠美：落實居家環境清潔

闖全球最大自行車展 王惠美挺彰縣業者

王惠美率團參訪德國運輸系統 做為彰化推動輕軌借鏡

王惠美體驗德國酒莊行銷 盼彰化二林葡萄酒進軍國際

相關新聞

佛光大學出國進修蟬聯東台灣第1、全國第16 雙聯學位、海外交換資源多

今天113學年分科測驗登場，考生屆時可持成績參與今年最後一個大型升學管道分發入學。佛光大學今表示，近年積極拓展學生海外實...

推動AI教育有成 亞大AI科系招生分發率9成8

AI發展受到重視，亞洲大學近年積極推動AI教育，培育AI智慧醫療的大健康產業人才，2年來與哈佛大學、麻省理工學院、輝達N...

多起性騷案學生權益受損…監院糾正 台大喊冤：向來保護受害人

監察院認定國立台灣大學去年爆發多起性騷擾事件，認定學生權益受損，糾正台大。台大則回應，目前尚未收到監察院糾正案公文，待收...

亞洲大學推動AI發展有成 AI相關科系申請入學分發率9成8

AI發展受到重視，亞洲大學近年積極推動AI教育，培育AI智慧醫療大健康產業人才，兩年來與哈佛大學、麻省理工學院、輝達NV...

東海砸錢蓋宿舍「四人房一學期2.78萬」！學生傻眼喊寧願校外租房 校方解釋了

東海大學斥資5億元打造2棟全新綠建築學生宿舍，預估8月啟用開放入住，住宿費曝光，兩人房一學期為4.13萬元，四人房1學期...

中央大學木棉花大道將不難走了 花逾3千萬整修7月中完工

國立中央大學大門口前中大路兩側人行道上，每年清明節前後都有漂亮的木棉花，是校方景點之一，不過因人行步道高低不平，學生及教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。