日本早稻田大學棒球部訪彰化 與在地學生球隊交流

頂新和德文教基金會和日本早稻田大學棒球部，今天下午拜會縣府，由彰化縣長王惠美親自接見，早稻田大學棒球部還跟永靖國中以及勇靖少年社區棒球隊交流。

日本早稻田大學棒球部屬於東京六大學棒球聯盟，1903年，早稻田大學和慶應義塾大學進行對抗賽，後來2校間對抗賽俗稱為早慶戰，是日本著名的棒球對決賽事之一，被視為東京六大學棒球聯盟的起源。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩、早稻田大學棒球隊總教練小宮山悟等人，下午拜會王惠美；王惠美指出，基金會安排早稻田大學棒球部選手來彰化交流，今、明2天將以大手牽小手精神，與永靖國中、勇靖少年社區棒球隊等球隊交流，分享棒球相關知識與技巧，有助開拓球員視野。

小宮山悟透過翻譯指出，少棒對小朋友教育具有意義，在日本也有類似交流活動，雖然棒球隊在台停留時間短暫，希望台灣小朋友能記住早稻田大學棒球隊，以及對棒球有更大信心，也謝謝相關人員協助，讓台日棒球有交流機會。