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佛光大學出國進修蟬聯東台灣第1、全國第16 雙聯學位、海外交換資源多
今天113學年分科測驗登場，考生屆時可持成績參與今年最後一個大型升學管道分發入學。佛光大學今表示，近年積極拓展學生海外實習據點，並提供雙聯學位、海外交換等國際學習資源，根據教育部公告資料，佛光大學學生出國進修已名列全國第16，蟬聯東台灣第1名。
佛大表示，學校擁有佛光山世界各地海外道場支持，讓學生海外交流機會比一般大學生更多。除了經營十年的雙聯學位外，更有海外學習、交換生、移地實習、志工服務等國際學習資源。
佛大指出，本學期將近200位學生赴海外執行學習、交流等計畫，前往海外實習的學生明顯增加，地點遍布美國、韓國、日本、印尼、西班牙、法國、英國、泰國、馬來西亞、菲律賓、奧地利、瑞士、瑞典、澳洲等，今年還有前往巴西的實習機會，也是一般私立大學難建立的海外資源。
佛大也指出，學校合作的海外學習學校、企業，多是透過佛光山海外到場協助，學習場域可謂更安全，也讓家長安心。
佛光大學產媒系今年應屆畢業生余庭誼表示，四年前參加新生說明會時認識到交換學生機會，因此決定大三疫情趨緩國境解封後，成功申請赴美國西來大學交換。她表示，在美學習經驗獲益良多，也開拓了設計創意的視野，今年初返回台後著手準備畢業製作「時序」設計作品，並入圍「金點新秀贊助特別獎」工藝設計類獎項。
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