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推動AI教育有成 亞大AI科系招生分發率9成8

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
亞洲大學2023國考通過率高 資料來源╱亞洲大學
亞洲大學2023國考通過率高 資料來源╱亞洲大學

AI發展受到重視，亞洲大學近年積極推動AI教育，培育AI智慧醫療的大健康產業人才，2年來與哈佛大學、麻省理工學院、輝達NVIDIA、美超微AMD鏈結與合作，與國際趨勢同步，該校今年AI相關科系申請入學的分發率達9成8。

校長蔡進發說，亞大近年設立AI研究中心、元宇宙基地和「AMD邏輯暨運算實驗室」，並與亞馬遜AWS合作，培育學生取得國際證照，成為智慧醫療人才；校方與麗臺公司合作，培訓學生考得輝達NVIDIA國際證照上百張。

亞大又與元宇宙專業公司佐臻合作，建置元宇宙教學情境教室、和英業達共同建立3D技術虛實整合的元宇宙校園，與趨勢科技產學合作，透過「亞大資安研究中心」就資訊安全共同研發。

蔡進發說，亞大創校23年，是全台最年輕的大學，每年開辦免費的國考、英檢、AI證照輔導班，學生的國考證照通過率高，超越全國平均值，憑證照能「畢業即就業」，連2年進入1111人力銀行「企業最愛大學」排名。

亞洲大學和中國醫藥大學獲教育部核定為「中亞聯大」系統大學，可互拿雙聯學位、交換學生、相互選修課程，包括醫院在內的26家企業，都可供學生實習、就業。亞大今年斥資75億元，在豐原蓋第2家醫院、長照機構、公托及生技產業，啟用後將培育2千人投入。

亞洲大學 哈佛大學 宇宙

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