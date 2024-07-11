性騷案處理遭監院糾正 台大：一向保護受害人

監察院今天以台灣大學發生對學生性騷擾事件，導致學生權益受損，糾正台大。台大表示，一向秉持保護受害人、客觀公正、勿枉勿縱原則處理，待收到監院公函後會再研議。

監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容等人今天透過新聞稿表示，調查認定台大未承擔保護學生的責任，使揭露性騷擾事件後，學生遭到安全威脅，監察院糾正台大，促請確實改善。

對此，台大校方今天稍晚以文字回應中央社指出，等收到監察院完整糾正案後，會再進一步研議。

台大強調，對於性平事件一向主動通報，秉持保護受害人、客觀公正、勿枉勿縱的原則處理。性平會委員中有公開遴選的學生代表，調查小組委員依法由校外專業人士組成並獨立調查認定，調查過程不受外界因素干涉。學校也不斷強化對教職員工生的性平宣導，防範未然。

針對宿舍輔導員疑性騷擾學生事件。台大指出，經性平會判定宿舍輔導員性騷擾不成立，目前該案件已進入司法程序，校方將待判決結果確定後，採取進一步措施。

監察院新聞稿舉出另一案例，是台大某學院教師涉性騷擾1名學生，台大性平會判定這名教師性騷擾成立，校方未主動介入協調論文的智慧財產權，導致受害學生口試前需重寫論文，嚴重影響受教權

台大解釋，事發後有協助該名學生更換指導教授。後續也有改善措施，於112年通過「論文指導教授與研究生互動準則修正草案」，新增指導教授若有不當行為，經學校性平會決議成立，研究生能主動終止指導關係；並明確規定，系所應立即協調雙方簽署協議書，在1個月內作出協調結果。