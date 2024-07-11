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台大未保護揭露性騷案學生致受安全威脅 遭監院糾正

中央社／ 台北11日電
台灣大學發生宿舍輔導員與某副教授，疑對學生性騷擾事件。監院認定台大未承擔保護學生的責任。圖為國立台灣大學。圖／聯合報系資料照片
台灣大學發生宿舍輔導員與某副教授，疑對學生性騷擾事件。監院認定台大未承擔保護學生的責任。圖為國立台灣大學。圖／聯合報系資料照片

監委王幼玲今天說，台灣大學發生宿舍輔導員與某副教授，疑對學生性騷擾事件。調查認定台大未承擔保護學生的責任，使揭露性騷擾事件後，學生遭到安全威脅，監院糾正台大，促請確實改善。

監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容透過新聞稿表示，台灣大學出現多起性騷擾事件，包括某副教授（甲師）疑性騷擾多名學生、宿舍輔導員（乙員）疑性騷擾學生宿舍幹部（甲生），經台大性平會判定宿舍輔導員性騷擾不成立；甲師性騷擾成立。

調查發現，台大在111年9月知悉甲生與乙員間疑似有校園性騷擾事件，並進行校安通報，但乙員仍在同年10月4日凌晨騷擾甲生，並經檢察官以跟騷法、強制罪等提起公訴。台大未能確實減低雙方當事人接觸機會等，即時防治、保護作為，也未迅速妥善處理，實有不當。

監委表示，宿舍輔導員是住宿學生安全事件第一線處理人員，面對高關懷學生，宿舍輔導員應如何處置，應有標準作業方式。台大未能提供適當輔導，建立應有的行為準則，並給予相關訓練，充實專業知能，也有疏失。

監委指出，台大某學院甲師性騷擾的1名受害學生，雖經性平會協助更換指導教授，但校方卻未主動介入協調論文的智慧財產權，導致這名學生口試前需重寫論文，嚴重影響受教權。台大未能充分保障學生在揭露性騷擾事件後免遭反噬，承當起保護學生權益的責任，難卸疏失之責。

監委說，台大雖已增列規定，指導教授對所指導的研究生為有性侵害、性騷擾或性霸凌行為時，該研究生得主動請求終止指導關係，以維護受害學生權益。但請求是否須在性平會決議性平事件成立之後，以及性平會決議性平事件不成立時，後續師生如何維繫指導關係與適時提供學生救濟管道等問題的處置，都有欠周延。

監委調查，認定台大未承擔保護學生的責任，使揭露性騷擾事件後，學生遭到安全威脅，甚有學生必須重寫論文，影響受教權利，有重大違失。教育及文化委員會11日通過調查報告，糾正台灣大學。

台大 宿舍 性騷擾

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