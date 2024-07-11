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亞洲大學推動AI發展有成 AI相關科系申請入學分發率9成8

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學學生國考證照通過率超高，且多超越全國平均值。圖／亞洲大學提供
亞洲大學學生國考證照通過率超高，且多超越全國平均值。圖／亞洲大學提供

AI發展受到重視，亞洲大學近年積極推動AI教育，培育AI智慧醫療大健康產業人才，兩年來與哈佛大學、麻省理工學院、輝達NVIDIA、美超微AMD鏈結與合作，與國際趨勢同步，也使得該校今年AI相關科系申請入學的分發率達9成8。

校長蔡進發說，亞大近年設立了AI研究中心、元宇宙基地，還成立「AMD邏輯暨運算實驗室」，並與亞馬遜AWS合作，培育學生取得國際證照，成為智慧醫療人才。另也與麗臺公司合作，培訓學生考得輝達NVIDIA國際證照上百張。

另外，又與元宇宙專業公司佐臻合作，建置元宇宙教學情境教室，和英業達公司共同建立3D技術虛實整合的元宇宙校園，並與趨勢科技公司產學合作，透過「亞大資安研究中心」就資訊安全、教學，和產學服務共同研發。

蔡進發說，亞大創校23年，是全台最年輕的大學。每年都開辦免費國考、英檢、AI證照等的輔導班，學生的國考證照通過率超高，多超越全國平均值，能憑證照「畢業即就業」，而且待遇佳，就業力強。也因為學生就業的優質表現，已連兩年進入1111人力銀行「企業最愛大學」排名，獲企業肯定與喜愛。

而亞洲大學和中國醫藥大學獲教育部核定為「中亞聯大」系統大學，除可互拿雙聯學位、交換學生，及相互選修課程，兩校的醫院及醫療院所體系、相關衍生企業有26家，都可供學生實習、就業。亞大今年又斥資75億元，在豐原蓋第2家醫院，及長照機構、公托及生技產業等，拚2年後啟用，將培育2千人投入服務。

亞洲大學 哈佛大學 宇宙

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