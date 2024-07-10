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中央大學木棉花大道將不難走了 花逾3千萬整修7月中完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國立中央大學大門口前中大路兩側人行道高低不平，學生及教職員使用度又高，桃園市中壢區公所編列3152萬元改善，預計今年7月中完工。記者翁唯真／攝影
國立中央大學大門口前中大路兩側人行道高低不平，學生及教職員使用度又高，桃園市中壢區公所編列3152萬元改善，預計今年7月中完工。記者翁唯真／攝影

國立中央大學大門口前中大路兩側人行道上，每年清明節前後都有漂亮的木棉花，是校方景點之一，不過因人行步道高低不平，學生及教職員使用度又高，桃園市中壢區公所編列3152萬元改善，預計今年7月中完工，工程也特別保留約150棵木棉樹，讓民眾能持續拍照取景。

中大路前600公尺的人行道高低不平易生危險，且木棉樹是景點之一，中壢區公所在2022年6月召開中大路改善基本設計審查會議，中央大學當時就特別提議，希望保留木棉樹、中大牌樓及現況筆直的直線路型，避免木棉花路樹的校園特色消失。

中壢公所說，中大路改善工程施工項目，包含更新全長約600公尺人行道及道路鋪面，管線桿件清整、路口無障礙設施、換裝智慧路燈及公車站牌等。整體工程預計7月中旬完工，保留約150棵木棉樹並設置連續植栽帶，後續可達到人本通行無礙、路口安全暢行、循環經濟節能減碳等效益，讓木棉綠廊大道更具特色。

木棉樹整排開花景緻雖壯觀優美，但結果後掉落爆開，飄落的大量棉絮，讓人相當困擾，加上花瓣和落果因含水量高，掉落地面爆漿噴出汁液後不易清洗，容易造成環境髒亂，且行人或是汽機車經過，壓過汁液也容易打滑，也可能導致民眾呼吸道過敏。

桃園市工務局表示，對於全桃園會影響環境與安全的樹種，除在果實成熟前由廠商協助打果，也聯合清潔隊加強清掃預防，避免影響市民走路及行車安全。

國立中央大學大門口前中大路兩側人行道高低不平，學生及教職員使用度又高，桃園市中壢區公所編列3152萬元改善，預計今年7月中完工。記者翁唯真／攝影
國立中央大學大門口前中大路兩側人行道高低不平，學生及教職員使用度又高，桃園市中壢區公所編列3152萬元改善，預計今年7月中完工。記者翁唯真／攝影

人行道 木棉樹 桃園

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