華語師資需求增 大葉大學開辦培訓班
近年國際學生來台求學，華語師資需求增加，大葉大學華語教學中心今年暑期開辦華語師資培訓班，盼帶領有志投身華語教育的學員培養創新教學思維。
大葉大學國際語言中心副主任陳俊福今天透過新聞稿指出，近年越來越多國際學生到台灣求學，以大葉大學為例，有來自史瓦帝尼、越南、印尼、馬來西亞、蒙古、日本等國學生，校方提供多元化學習平台，協助他們提升華語能力，並引導深入了解台灣文化。
華語教學中心主任彭涵梅表示，華語師資培訓班採實體、線上並行教學，課程為期20天、總計120小時，邀請具備豐富學術背景以及多年實戰經驗的華語文界師資，在課程中深入淺出傳授知識。
彭涵梅說，課程包含全球華語教學現況與政策、分級分齡華語文教學、台灣華語句式、漢字原理與教學、教案編寫、課堂實務與班級經營、華語文多媒體與數位教學等，理論與實務兼具，學員完成課程並通過考核將獲得中英文結業證書。
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