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成大討海人團隊 奪歐洲人力潛艇競賽第5名隊史最佳

中央社／ 台南10日電
成功大學人力潛艇「討海人」團隊，今年以第2代自製潛艇「Pegasus佩加索斯號」參加歐洲國際人力潛艇競賽，奪第5名創團隊參賽以來最佳成績。（成大提供）中央社
成功大學人力潛艇「討海人」團隊，今年以第2代自製潛艇「Pegasus佩加索斯號」參加歐洲國際人力潛艇競賽，奪第5名創團隊參賽以來最佳成績。（成大提供）中央社

成功大學人力潛艇「討海人」團隊，今年以第2代自製潛艇「Pegasus佩加索斯號」參加歐洲國際人力潛艇競賽，完成全賽道通關後，進入正式賽道挑戰比賽，奪第5名創團隊參賽以來最佳成績。

成大今天發布新聞稿指出，「討海人」團隊今年以第2代自製潛艇「Pegasus佩加索斯號」參加6月24日至7月5日的歐洲國際人力潛艇競賽（EuropeanInternational Submarine Races 2024，eISR 2024）。

團隊於台灣時間7月1日完成全賽道通關，成功進入資格賽，更於賽事最後1天闖進「搶六」敏捷賽，最終奪得第5名，創下團隊參賽以來最佳成績。

成大系統及船舶機電工程學系大三學生、「討海人」團隊隊長王丹詡表示，此次獲獎前3名隊伍都是擁有多次參賽經驗學校，「討海人」團隊也向各國隊伍學習請教諸多設計實作工法，相互交流，整合改進，期待未來比賽取得更好成績，為台灣爭光。

「討海人」團隊由成大學生自行組建，2020年9月成立，2022年10月第2屆新團隊接棒，目前人數15人，跨系成員學生涵蓋大一至大四；此次打造「Pegasus佩加索斯號」，船長3.22公尺（不含螺槳），重量91公斤（乾重），1141公斤（濕重）。

歐洲國際人力潛艇競賽每2年舉辦1次，今年賽事涵蓋美國、加拿大、英國、德國與新加坡等國家共17組隊伍，經第1週潛艇機構性能的乾測試（drycheck）、潛艇水下性能的濕測試（wet check）及潛水員技術測試（diver check）等全面檢測，11組隊伍闖進資格賽。

人力 團隊 成大

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