私大友人考上同校研究所！頂大生見「混血仔」嘴臉怒了 網不挺：拿學測說一輩子

「純血」才有好出路？不少台灣人會有學歷迷思，在就讀研究所的學生中，也依照不成文的規定分為「混血」和「純血」。近日就有一位頂大生發文，抱怨身邊「混血仔」從私大考上頂大後，不斷炫耀的行為，讓他忍不住怒罵「真的覺得混血仔不要太囂張欸」。貼文發布後也掀起一波討論。

一位網友在Dcard發文，表示自己非常看不慣身旁友人的舉止，原PO指出，該友人原先就讀私立大學，在考上和原PO同校的研究所後，就立刻和他炫耀：「你看吧！大學考爛有什麼關係？努力拼前三名一樣可以推甄上頂大」，讓原PO忍不住狂翻白眼。「對，你是很努力沒有錯」，他並未否認對方的用功，不過友人上岸後，將所有社群平台的個人介紹、提及學歷部分，通通改成研究所的學校，好像大學4年的經歷不值得一提，讓他怒回：「不懂這種混血仔的心理狀態是什麼」。

「還有我必須老實說，考研比考學測、指考還要簡單太多了」，原PO接連發表意見，指出考研僅須在同個領域學習，「洗上四大不是難事」。但相較之下學測是每科都要考，他當初考了69級分才進到現在的大學，「真的覺得混血仔不要太囂張欸」。

貼文發布後掀起熱烈討論，有網友和原PO同感，「支持全面改書審」、「確實，看到學店洗上來真的不懂學校為什麼還要開放考試…只會刷考古有什麼能力」、「我觀察，後面洗上來都很喜歡把校名簡稱放在IG，深怕有人不知道他是哪間學校一樣，反而是本來大學就是差不多學校，不會把大學放上去，會覺得就是一間好的大學，但不會想跟誰炫耀」、「我覺得他（原PO）的重點在否定自己以前所有學歷這件事情本身，我自己是文組的，但我不會避諱這件事，因為沒有經歷過這些事情，不會知道自己努力是為了什麼」。

不過多數人皆持相反意見，認為不必「一竿子打翻一船人」，「老哥你的人生是永遠停在考學測那天了嗎」、「人家還是有努力欸，原PO講得好像學測考差就必須自卑一輩子。沒有必要無聊到發一篇文譴責人吧」、「想問原PO，如果一個人整形，在社交軟體上沒放過自己以前照片，全都放整形後的帥照美照，你也會討厭嗎？」、「好了啦，說不定之後混血仔出去找工作還找的比你好，同一個部門大家學歷也有一些落差，差距真的不是很大，不用在那邊覺得純血就好優越」、「你是不是要拿學測指考說一輩子，考研哪有考大學難，升遷哪有考大學難，成家哪有考大學難，無憂無慮退休哪有考大學難。你努力過贏了一次，不代表別人都沒有努力」。

但也有人表示不用急著下定論，待步入職場後，未來的主管會幫他打成績，「現在這麼凍這麼驗血，等他出去就知道了，用不著幫他擔心啦」、「在業界竹管眼裡，混血跟純血還是有差的，不用擔心」、「雖然我是純血仔，但老實說，職場上大部份狀況只看最高學歷，純血混血薪水是一樣的」、「不用擔心啦，以後找工作他就知道了」、「我個人是覺得啦，除了台大的純血，其他學校的純血和混血差不多，至少別人混血有突破舒適圈，純血有一半是上不去更好的學校」。