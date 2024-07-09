他外文系畢業突「不告而別」當學徒 母氣瘋：要做黑手當初別念大學

大學畢業後，許多新鮮人選擇投入職場，迎來求職旺季，不過並非所有人都有明確志向。一名近日爆發家庭革命的網友在PTT發文表示，弟弟今年大學外文系畢業，日前「不告而別」僅留下將去當氣密窗學徒的震撼彈，使得家中老媽暴怒，引起熱烈討論。

原PO表示，弟弟今年剛大學畢業，女友家裡是做氣密窗的，因為找不到人接班，所以就問他要不要去試試，原本以為只是說說，不料弟弟突然不辭而別，只留了訊息告知要去女友家三個月，讓原本希望弟弟做個文職的媽媽氣瘋，更撂下狠話「要做黑手當初不要念大學啊」。

談及原生家庭背景，原PO坦言，弟弟外文系畢業，家裡沒礦，但有房跟幾百萬股票，就是「生活過得去」的程度而已。至於學徒的工作內容，大概就是搬東西、切鋁條、做窗戶，未來每周上班三天、一天8個小時，包住宿及午餐，薪水開2萬元。

貼文一出，網友們紛紛留言力挺原PO弟弟，「去接公司有啥好氣的」、「正當職業有什麼好氣的」、「無視她就好了，做技術工又不是不賺錢」、「很多四大電機、土木的去做水電、工頭，年薪比科技業還好」、「提醒你老弟工作期間多注意工安就好」、「感覺不錯啊，有啥好暴怒的？只怕之後跟女友分手吧，也不用去接班了」。

不少內行人也分享身邊氣密窗同行經驗，喊話原PO媽媽「真的很賺」，「如果他有錢自己出來做會很賺，我認真的。打電動認識幾個做氣密窗當老闆的，月收簡單就六位數，還是自己出來做小規模而已」、「如果是包建案的營收很高。跟你媽說，一個建案營業額500萬以上」、「氣密窗賺的比一般上班族大概多10倍」、「叫你老目（老媽）不要短視，氣密窗市場超大，房價降價崩掉也不怕沒工作」。