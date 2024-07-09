東海大學斥資近5億打造綠建築學生宿舍 男女混住共用廚房

東海大學斥資近新台幣5億元，打造2棟全新綠建築宿舍，將在8月落成，採男女混住，共計700床位，規劃共同廚房、交誼廳、健身活動空間，學生跨系共學，落實博雅生活教育。

東海大學今天發布新聞稿表示，斥資近5億興建全新的長住型宿舍，打破過去封閉式宿舍型態，將校園與社區連結，新宿舍外庭園的造景設計延續東海傳統四合院學生宿舍氛圍，以廊道、階梯廣場休憩區與舊宿舍區銜接，並設計階梯廣場休憩區，提供住宿生在課餘時有更寬廣的戶外休閒空間。

東海大學總務長柯耀宗表示，東海新型學生宿舍採用永續建築設計，從回收建材、設計、水資源系統設置及基地的綠化及保水等都符合綠建築標準，已拿到內政部頒發的候選綠建築證書。兩棟新型宿舍，共計700個床位。

柯耀宗說，新宿舍具有「家」的氛圍，透過群組式空間設計，從個別寢室到群組生活空間，包含共用廚房、起居室、交誼廳、研討室、健身活動空間等，讓學生從生活中共膳、跨系共學，落實博雅生活教育。

學務長龍鳳娣表示，新建宿舍預計以大一新生為優先入住對象，學校多出的700個床位將全面整修，提供給大二以上學生使用，解決宿舍不足與老舊的問題。

校長張國恩表示，為解決校內男女宿舍老舊問題，已向教育部申請補助，經費核撥後將進行全面老舊宿舍整修，以優化校內宿舍，提供最優質的住宿學習環境。