快訊

大力推門、破壞窗戶...這些綠委被拍到強行進會議室 藍營怒轟「民主倒退」

新竹升學太激烈「5A都上不了第一志願」 家長炸鍋：寧願轉學籍到雙北

東海大學斥資近5億打造綠建築學生宿舍 男女混住共用廚房

中央社／ 台中9日電
東海大學斥資近新台幣5億元，打造2棟全新綠建築宿舍，將在8月落成。圖／東海大學官網
東海大學斥資近新台幣5億元，打造2棟全新綠建築宿舍，將在8月落成。圖／東海大學官網

東海大學斥資近新台幣5億元，打造2棟全新綠建築宿舍，將在8月落成，採男女混住，共計700床位，規劃共同廚房、交誼廳、健身活動空間，學生跨系共學，落實博雅生活教育。

東海大學今天發布新聞稿表示，斥資近5億興建全新的長住型宿舍，打破過去封閉式宿舍型態，將校園與社區連結，新宿舍外庭園的造景設計延續東海傳統四合院學生宿舍氛圍，以廊道、階梯廣場休憩區與舊宿舍區銜接，並設計階梯廣場休憩區，提供住宿生在課餘時有更寬廣的戶外休閒空間。

東海大學總務長柯耀宗表示，東海新型學生宿舍採用永續建築設計，從回收建材、設計、水資源系統設置及基地的綠化及保水等都符合綠建築標準，已拿到內政部頒發的候選綠建築證書。兩棟新型宿舍，共計700個床位。

柯耀宗說，新宿舍具有「家」的氛圍，透過群組式空間設計，從個別寢室到群組生活空間，包含共用廚房、起居室、交誼廳、研討室、健身活動空間等，讓學生從生活中共膳、跨系共學，落實博雅生活教育。

學務長龍鳳娣表示，新建宿舍預計以大一新生為優先入住對象，學校多出的700個床位將全面整修，提供給大二以上學生使用，解決宿舍不足與老舊的問題。

校長張國恩表示，為解決校內男女宿舍老舊問題，已向教育部申請補助，經費核撥後將進行全面老舊宿舍整修，以優化校內宿舍，提供最優質的住宿學習環境。

宿舍 東海大學 綠建築

延伸閱讀

健美健身／中華健兒陳韋丞勇奪IFBB亞洲健美健身錦標賽銀牌

東海大學結合 ASUS、NVIDIA 打造全台首座 AI NB 教室

東海大學啟用AI教室 校長張國恩：提供3校地爭取輝達落腳

「3位超仙親姊」圍繞 東海男大生畢業照爆紅！姊夫團暴動：小舅子好

相關新聞

東海大學斥資近5億打造綠建築學生宿舍 男女混住共用廚房

東海大學斥資近新台幣5億元，打造2棟全新綠建築宿舍，將在8月落成，採男女混住，共計700床位，規劃共同廚房、交誼廳、健身...

世新推新鮮人體驗營 闖關認識校園、邀韋禮安助陣

世新大學將於16日、17日舉辦新鮮人體驗營，除了校友講座，還設計闖關遊戲來介紹校園特色，並舉辦星光盛典，邀請韋禮安、高爾...

拒幫台積電培訓人才 張懋中：交大非半導體補習班

台積電是台灣產業護國神山，最近股票破千，成為許多年輕族群夢想中的職場，不過，中央研究院院士、交通大學前校長張懋中表示，台...

不想當「半導體補習班」！交大前校長曝曾婉拒台積電人才培訓計畫

台北榮總大師講堂昨日邀請中央研究院院士、交通大學前校長張懋中，分享「發明未來」，呼應人工智慧的應用趨勢，強調HI ver...

政大、資安院簽署MOU 開辦金融資安高階管理人員培訓班

國立政治大學及國家資通安全研究院合作，計畫開設36或48小時的金融資安高階管理人員的專業培訓班，推動資通安全科技研究及應...

培育金融資安人才！政治大學攜資安院合作 開設培訓班

政治大學與國家資通安全研究院簽署合作備忘錄，政大將結合金融科技的資安應用，開設金融資安主管培訓班，致力於培育未來的金融資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。