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弘光科大AI邊緣運算模式 即時監測橋梁安全

中央社／ 台中9日電

弘光科技大學智慧科技應用系教授童建樺將國科會研究計畫研究成果「智慧型多通道應變監測系統」，透過新型AI邊緣運算模式進行橋梁結構安全監測，災後第一時間通報橋梁是否有偏移問題。

地震或颱風的摧殘可能影響橋梁安全性，弘光科大智慧科技應用系教授童建樺將國科會研究計畫研究成果，與中興大學及財團法人中華顧問工程司合作，近2年來在國內重要道路橋梁安裝「智慧型多通道應變監測系統」，透過AI邊緣運算模式進行橋梁結構安全監測。

弘光科大今天發布新聞稿，童建樺表示，「智慧型多通道應變監測系統」技術與傳統監測系統最大不同的是，系統具備邊緣運算技術，所謂邊緣運算（EdgeComputing），是一種網路運算架構，運算過程盡可能靠近資料來源，以減少延遲和頻寬使用，讓決策更即時。

他指出，系統每1秒可以捕捉100次橋梁監測資料，1天會約864萬筆資料，1年有近32億筆資料，大量數據若全部要傳輸到雲端伺服器進行分析，通訊及伺服器的負擔會很大。

「智慧型多通道應變監測系統」裡裝有晶片與分析處理韌體，不需要傳輸大量數據到雲端伺服器，直接在橋梁感測端執行邊緣運算，分析車輛經過對橋梁結構擾動造成的最大應變分布情形，每分鐘將分析完成的有效資訊回傳至伺服器，可大幅降低通訊及伺服器的負擔。

童建樺表示，台灣有2萬6000多座橋梁，目前養護單位仍常用目視監測或封橋使用儀器監測，目測精準度不夠，封橋影響交通。國內新建重要道路橋梁設計規畫時，已開始採用這項新穎技術。另外養護單位發現橋梁有安全性疑慮時，會找團隊去監測，安裝到監測不用封閉橋梁。

國科會 橋梁

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