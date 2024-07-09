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世新推新鮮人體驗營 闖關認識校園、邀韋禮安助陣

中央社／ 台北9日電
世新大學外觀。圖／世新大學提供
世新大學外觀。圖／世新大學提供

世新大學將於16日、17日舉辦新鮮人體驗營，除了校友講座，還設計闖關遊戲來介紹校園特色，並舉辦星光盛典，邀請韋禮安、高爾宣等藝人演出。

世新大學今天發布新聞稿指出，為了歡迎新生加入世新大家庭，同時也幫助新生認識校園，世新大學規劃於16日、17日舉辦兩梯次的新鮮人體驗營。

體驗營規劃一系列活動，包括「我世新來的」講座，邀請校友關韶文等人分享經驗，啟發新生對未來大學生活的期待；闖關遊戲則設計多個校園特色點，加深新生對校園特色的認識；另外還舉辦星光盛典，邀請高爾宣、徐暐翔、ANGIE安吉、VERA、呂植宇、韋禮安、婁峻碩、邱鋒澤等藝人帶來精彩的演出。

世新大學校長陳清河表示，進入大學是人生一大轉捩點，從高中進入大學，學習方法將大幅轉變，主動學習、自我管理、獨立思辨的能力，缺一不可；他也期許新生努力培養這些能力，並希望藉由活動的舉辦，幫助新生與其他人交流，成為將來在大學生活中的好夥伴。

世新大學 大學生 新鮮人 校園 韋禮安

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