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政大、資安院簽署MOU 開辦金融資安高階管理人員培訓班

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
政大與資安院今日共同簽署MOU，左起為政大校長李蔡彥、 財金資訊股份限公司總經理陳斌、資安院院長何全德。圖／政大提供
政大與資安院今日共同簽署MOU，左起為政大校長李蔡彥、 財金資訊股份限公司總經理陳斌、資安院院長何全德。圖／政大提供

國立政治大學及國家資通安全研究院合作，計畫開設36或48小時的金融資安高階管理人員的專業培訓班，推動資通安全科技研究及應用發展。對此，資安院院長何全德指出，AI的風險管理已成為全球的熱門議題，台灣不僅應投資AI硬體，更需重視AI治理和人才培育。

政大去年與財金資訊股份有限公司簽署合作意向書，共同致力於後量子資安人才的培育，今年再度與資安院簽署合作意向書。本次合作針對金融資安高階管理人員開設專業培訓班，課程聚焦於文、法、商領域的專業學術研究，結合資訊領域的應用發展。同時，連結校友專業實務與政大公企中心多年累積的培訓課程經驗，打造小班制專屬培訓教學。

政大與資安院今日進行學術交流與合作備忘錄簽約儀式，在財金資訊股份有限公司總經理陳斌的見證下，由政大校長李蔡彥與何全德共同簽署。李蔡彥致詞時指，面對快速發展的資安需求，學校2021年正式成立資訊學院，並陸續設立資訊安全碩士學位學程、人工智慧跨域研究中心和資安科技研究中心，結合人文社科專長與AI、資安技術，推動資通安全科技研發及應用。

何全德表示，AI的風險管理已成為全球的熱門議題，台灣不僅應投資AI硬體，更需重視AI治理和人才培育。他建議結合政大的外交專業，推動「用資安交朋友」的數位外交策略，展望未來台灣能在地緣政治與全球化中發揮更重要的角色。

資訊安全科技研究中心兼資訊安全碩士學位學程主任左瑞麟說明，未來計劃開設36或48小時的金融資安主管培訓班，推動資通安全科技研究及應用發展。政大將結合自身在人文社會領域的深厚底蘊，與業界共同培育金融資安人才，推動更具韌性的資安環境，為國家金融產業貢獻一份心力。

本次合作備忘錄簽約儀式，政大校長李蔡彥、資訊學院院長劉吉軒、資訊安全科技研究中心兼資訊安全碩士學位學程主任左瑞麟、政大金融科技研究中心主任王儷玲、資安院院長何全德、副院長吳啟文及財金資訊股份限公司總經理陳斌等貴賓均親臨現場，共同見證雙方合作的里程碑。

主任 政大 資安

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