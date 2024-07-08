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培育金融資安人才！政治大學攜資安院合作 開設培訓班

中央社／ 台北8日電

政治大學與國家資通安全研究院簽署合作備忘錄，政大將結合金融科技的資安應用，開設金融資安主管培訓班，致力於培育未來的金融資安專業人才，推動台灣金融科技發展。

政治大學與國家資通安全研究院今天舉行學術交流與合作備忘錄簽約儀式，在財金資訊股份有限公司總經理陳斌的見證下，由政大校長李蔡彥與資安院院長何全德代表簽署。

政大新聞稿指出，未來將針對金融資安高階管理人員開設專業培訓班，課程聚焦於文法商領域的專業學術研究能量，結合資訊領域的應用發展；同時連結政大校友專業實務與政大公企中心多年累積的培訓課程經驗，打造小班制專屬培訓教學，積極促進金融資安領域發展。

政大校長李蔡彥提到，政大將與資安院攜手合作，培育前瞻資安人才，也期望未來引入業界專家授課，拓展校內師資專業發展機會；此外，政大也向國科會提出AI金融上雲計畫，盼透過此次產學合作，讓未來能開展更多合作面向。

資安院院長何全德表示，隨著AI時代到來，AI的風險管理也成熱門議題，台灣不僅應投資AI硬體，更需重視AI治理和人才培育；期待與政大合作提升技術創新與人才培養，促進學術研究、技術開發等發展，並建議結合政大的外交專業，推動「用資安交朋友」的數位外交策略，推動資安從技術韌性進展到經濟的永續發展。

政大資訊安全科技研究中心兼資訊安全碩士學位學程主任左瑞麟提到，未來計劃開設36或48小時的金融資安主管培訓班，推動資通安全科技研究及應用發展，政大將結合人文社會領域的深厚底蘊，與業界共同培育金融資安人才，推動更具韌性的資安環境，為國家金融產業貢獻心力。

主管 政大 資安

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