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台科大EMBA校友會助圓夢 帶偏鄉學生體驗VR

中央社／ 台北8日電

台科大EDBA/EMBA校友會舉行「圓夢台北」活動，帶領花蓮偏鄉3所國小、68名小朋友感受台北多樣性，期盼透過VR等高科技體驗及職業導覽，激發對未來的熱情。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，「圓夢台北」活動緣起於台科大EDBA（管理研究所在職專班）/EMBA（管理學院碩士在職專班）校友會於去年舉辦「愛的禮物-送愛花蓮」活動，募集104名校友捐款，由41名EMBA校友前往花蓮，將253份禮物送給觀音、樂合、長良、大禹、學田、明利等6所偏鄉國小的學生。

「圓夢台北」活動總召王慕聆指出，去年到花蓮時，跟當地小學生聊到長大後想做什麼，聽到的卻是在家鄉採收金針花，孩子們對未來的想像原本應是無限寬廣，卻因城鄉差距而侷限發展空間，這讓她決定要帶偏鄉孩子們到台北拓展視野，瞭解關於未來的多樣化及可能性。

「圓夢台北」活動規劃偏鄉學子在台科大認識和體驗一系列高科技，包括台科大學生組成的電動方程式賽車隊、機器人展示，同時還安排體驗VR（虛擬現實）及MR（混合現實），讓偏鄉學生身歷其境，感受最新科技魅力，期望提升學生對高科技的認知及興趣。

花蓮縣明利國小學生邱允澤說，自己第1次來台北，也是第1次戴VR眼鏡，不論是機器人、電動方程式賽車或體驗VR，都非常新奇好玩。

台科大提到，「圓夢台北」活動涵蓋教育、科技、文化、感恩等主題，動員近300名台科大EMBA校友志工，希望幫助偏鄉孩子增強未來信心和學習動機，感受台北的國際化都市魅力，看到不同職業及多元的未來，藉此拓展偏鄉孩子的視野，經由鼓勵求學，期待教育賦予選擇的能力。

偏鄉 台科大 花蓮

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