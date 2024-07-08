台師大推運動活力機 通勤族深蹲20下可領點數回饋

台師大團隊與跨單位合作，在北捷中正紀念堂站的5號出口設置「運動活力機」，民眾在75秒內深蹲20下，就可獲得20元獎勵的LINE POINTS點數回饋。

台灣師範大學今天在台北捷運中正紀念堂站5號出口舉行「運動活力機—以運動翻轉捷運公共場域文化」運輸創新合作計畫啟用記者會，由台師大體育與運動科學系教授張少熙擔任計畫主持人，邀全鋒事業公司、工業技術研究院等單位合作，於暑假試辦，以創新服務打造運動健康城市。

張少熙表示，兩年半前為了翻轉城市的運動文化，因此申請國科會的產學合作計畫，這次延續國科會計畫， 並擇定通勤族群，希望透過運動活力機的互動和虛擬教練教學，鼓勵民眾徒手深蹲，75秒內成功完成20下，就可領取獎勵。

工研院資訊與通訊研究所技術副組長連俊宏提到，運動活力機結合最新的AI運動科技，待機狀態時會播放推廣內容，若民眾接近將喚醒系統，民眾以手機拍QR Code綁定個人身分，在鏡頭前揮手擺出啟動動作，即可透過設備上的人體肢段偵測模組，即時分析民眾在運動過程的正確性和完整度。

贊助計畫前期研發費用的全鋒事業總經理于蓓蒂指出，歐美各國都在推城市運動，改善道路或相關設備，讓民眾隨時都能運動，但台灣的運動多侷限在運動場或健身中心內，希望透過此次試辦計畫，鼓勵民眾在搭車之餘也能運動。

台灣運動彩券股份有限公司總經理林博泰提到，運動對國人健康很有幫助，台灣運彩也希望貢獻一份力量，因此提供運動後的LINE POINTS點數回饋，現在時下流行16蹲，希望大家透過運動活力機每天20蹲，就能領取20點點數回饋。

台北捷運公司站務處處長胡正倫表示，北捷現在每天運輸量約200萬人次，這次和台師大團隊合作，在中正紀念堂捷運站設置運動活力機，「運動活力機」以台語取諧音「運動吼哩錢（給你錢）」，運動完還能領取獎勵，鼓勵大家建立運動習慣。

運動活力機系統自早上8時至晚上8時的使用期間，都會有專人指導民眾，提供諮詢服務，民眾每天限用1次，如未在75秒內成功完成20下，可重複使用1次，每天可領取1次LINE POINTS獎勵，活動持續到9月底，若營運成效良好，達累積1萬人次使用目標，將考慮第2期延續計畫。