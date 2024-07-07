世新馬來西亞校友會10週年慶 校方捐百萬獎學金

世新大學馬來西亞校友會今年成立10週年，世新校方於10週年慶典活動上宣布，將資助新台幣100萬元，設立專屬於馬來西亞學子的獎學金，展現對大馬學生的重視。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新大學馬來西亞校友會昨天於吉隆坡舉行成立10週年慶典，世新大學榮譽董事長成嘉玲、世新大學董事長周成虎、世新大學校長陳清河與副校長賴正能等人與會，世新大學校友總會理事長陳錦祥等10多名校友也從台灣前往吉隆坡共襄盛舉。

世新大學校方表示，董事長周成虎和校長陳清河在活動期間介紹學校的最新發展，副校長賴正能則闡述學校在各項校園建設及評比的卓越表現；校方也宣布將資助新台幣100萬元，設立專屬於馬來西亞學子的獎學金，展現對馬來西亞學生的重視與支持。

世新大學馬來西亞校友會提到，未來將繼續加強校友間的聯繫，並舉辦更多媒體影視相關活動，呼應世新辦學特色，並為母校在馬來西亞的招生提供助力。