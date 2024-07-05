台大生創協會探白色恐怖、威權歷史 獲總統教育獎

台灣大學政治系學生王羽綺今天獲頒2024年總統教育獎，出身單親家庭的她身兼多個工讀，致力取得學業和經濟平衡，還創立協會在雲林進行白色恐怖、威權歷史與公共議題的倡議。

台灣大學今天發布新聞稿，政治系學生王羽綺承受經濟弱勢和生活壓力，必須打許多份工維持家計，但她仍努力克服困境、專注學習。

王羽綺在不斷提升自己專業能力的同時，也因為政治學及白色恐怖歷史的學習，讓她能以不同角度理解他人的處境。她並和夥伴創立「淬慮公共議題促進協會」，申請國家人權博物館及民主基金會的補助計畫，在家鄉雲林地區進行白色恐怖、威權歷史與公共議題的倡議長達6年之久，於去年獲得「台大社會奉獻特別獎」。

推薦王羽綺參加總統教育獎的台大政治系教授張貴閔指出，王羽綺關懷弱勢，參與升學輔導志工，長期關懷人權議題，努力為他人創造友善的環境，展現了韌性和對公共事務的投入。

王羽綺謙虛地說，總統教育獎不僅是個人努力的結果，更有賴於社會各界傾囊相助，才能透過社會的連結，促使自己突破經濟結構上的限制。